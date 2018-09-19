Группа The Hardkiss выпустила третий студийный альбом

Украинская группа The Hardkiss представила свой третий студийный альбом Залізна ластівка.
Новый альбом фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина сравнивает с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.
Большую часть материала нового альбома составляют украиноязычные композиции. Лирика стала интимнее, а звучание треков более электронным.
«Мы создали его (альбом - НВ) на одном дыхании, хотя работа над пластинкой длилась около двух лет. Он очень масштабный. Кроме песен в альбоме вы услышите стихи. И это очень приятно лично для меня. Стихи я пишу с семи лет", - прокомментировала «космический» альбом Санина.
НВ STYLE предлагает послушать композиции из альбома Залізна ластівка The Hardkiss:
The Hardkiss - Коханці
The Hardkiss - Де ти є
The Hardkiss - 00:00
The Hardkiss - Хто, як не ти
The Hardkiss - Forever More
Весь альбом слушайте здесь.
19 октября The Hardkiss представят альбом Залізна ластівка на концерте во Дворце спорта в Киеве.
- Читайте также: Обед с Юлией Саниной
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования