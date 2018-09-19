Группа The Hardkiss выпустила третий студийный альбом

Украинская группа The Hardkiss представила свой третий студийный альбом Залізна ластівка.

Новый альбом фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина сравнивает с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.

Большую часть материала нового альбома составляют украиноязычные композиции. Лирика стала интимнее, а звучание треков более электронным.

«Мы создали его (альбом - НВ) на одном дыхании, хотя работа над пластинкой длилась около двух лет. Он очень масштабный. Кроме песен в альбоме вы услышите стихи. И это очень приятно лично для меня. Стихи я пишу с семи лет", - прокомментировала «космический» альбом Санина.

НВ STYLE предлагает послушать композиции из альбома Залізна ластівка The Hardkiss:

The Hardkiss - Коханці

The Hardkiss - Де ти є

The Hardkiss - 00:00

The Hardkiss - Хто, як не ти

The Hardkiss - Forever More

Весь альбом слушайте здесь.

19 октября The Hardkiss представят альбом Залізна ластівка на концерте во Дворце спорта в Киеве.

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