Человеческие слабости. Группа Вагоновожатые выпустила первый сингл нового альбома

Украинская группа Вагоновожатые выпустила первый сингл из второго студийного альбома Референс, который выйдет в ноябре.

Песня под названием Человеческие слабости рассказывает о распространенных пороках современного общества. "Человеческие слабости: наркотики, кофе, сладости, наесться какой-нибудь гадости, сделать все, чтоб не дожить до старости", - говорится в тексте.

Композиция, которую группа уже исполняла на своих концертах, должна была стать саундтреком к фильму Ордер на арешт, но так и не вошла в него.

Вагоновожатые - группа, созданная в 2013 году лидером группы И друг мой грузовик Антон Слепаков и гитаристом группы Lюк Валентином Панютой. Позже к ним присоединился Станислав Иващенко из группы DOK.

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