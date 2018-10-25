Человеческие слабости. Группа Вагоновожатые выпустила первый сингл нового альбома

Украинская группа Вагоновожатые выпустила первый сингл из второго студийного альбома Референс, который выйдет в ноябре.
Песня под названием Человеческие слабости рассказывает о распространенных пороках современного общества. "Человеческие слабости: наркотики, кофе, сладости, наесться какой-нибудь гадости, сделать все, чтоб не дожить до старости", - говорится в тексте.
Композиция, которую группа уже исполняла на своих концертах, должна была стать саундтреком к фильму Ордер на арешт, но так и не вошла в него.
Вагоновожатые - группа, созданная в 2013 году лидером группы И друг мой грузовик Антон Слепаков и гитаристом группы Lюк Валентином Панютой. Позже к ним присоединился Станислав Иващенко из группы DOK.
- Читайте также: Jamala, Onuka, Stoned Jesus и еще девять лучших украинских музыкальных релизов сентября
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования