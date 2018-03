Группа NSYNC получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Группа NSYNC, пик популярности которой пришелся на начало двухтысячных годов, будет удостоена звездой на Аллее славы в Голливуде.

30 апреля памятную плитку установят рядом со звездами Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids On The Block и New Edition, передает Variety

В состав группы NSYNC входили Джастин Тимберлейк, Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэтоун и Джейси Чейзес.

Ранее сообщалось, что 9 марта на Аллее славы в Лос-Анджеле прошло открытия звезды актера Марка Хэмилла, наиболее известного по роли Люка Скайвокера в Звездных войнах.