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Группа KAZKA выпустила клип на суперпопулярную песню Плакала

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Клип на самую популярную украиноязычную песню 2018 года
скрин из видео

Клип на самую популярную украиноязычную песню 2018 года

Украинская группа KAZKA выпустила клип к суперпопулярной песне Плакала. В нем все плачут.

Песня плакала наделала немало шуму в украинском инфопространстве. Она стала первой украиноязычной композицией, которая поднялась на вершину украинского чарта YouTube. 

Аудио версия песни на YouTube собрала 48 миллионов просмотров. Теперь у нее есть полноценный клип.

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