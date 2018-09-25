Группа KAZKA выпустила клип на суперпопулярную песню Плакала

Клип на самую популярную украиноязычную песню 2018 года

Украинская группа KAZKA выпустила клип к суперпопулярной песне Плакала. В нем все плачут.

Песня плакала наделала немало шуму в украинском инфопространстве. Она стала первой украиноязычной композицией, которая поднялась на вершину украинского чарта YouTube.

Аудио версия песни на YouTube собрала 48 миллионов просмотров. Теперь у нее есть полноценный клип.