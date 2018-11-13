Грехопадение монаха. Премьера анимационного триллера на песню DakhaBrakha

Сегодня, 13 ноября, состоялась онлайн-премьера анимационного видео украинского мультипликатора Сашка Даниленко на песню DakhaBrakha – Монах из альбома Дорога.

Автор идеи, мультипликатор и режиссер Монаха Сашко Даниленко рассказал НВ Style о создании видео и растолковал некоторые фрагменты.

Сашко Даниленко. Фото: из личного архива

Автор Монаха – украинский независимый мультипликатор. Сейчас он живет и работает в Нью-Йорке. Его стиль очень легко угадать. А украинским меломанам он уже хорошо знаком по двум анимационным видеоклипам – Карпатский рэп DakhaBrakha и Гупало Василь ТНМК. Анимация Монах на одноименную песню DakhaBrakha снова окунает зрителя в мир, созданный Карпатским рэпом, полный символизма, образов и мистики, опирающийся на тонкое ощущение фольклора. На песню Монах уже снят официальный клип, мультфильм же Сашка Даниленко – самостоятельное произведение, которое уж точно ждет долгая и увлекательная жизнь.

Это не первая ваша работа на музыку DakhaBrakha. Вы выбрали песню Монах. Почему? Что стоит при выборе во главу угла – музыка (тоже реп, как и Карпатський реп) или кинематографичность сюжета? Сколько раз вы прослушали песню, чтобы объяснить ее так, как вы нарисовали?

Это сложно объяснить словами или формулами, но существуют такие композиции, в которых элементы вступают в реакцию и создают новое вещество с удивительными свойствами. Когда обнаруживается такой трек, считаю количество мурашек на коже и сажусь за наброски, чтобы найти катализатор, усиливающий эту реакцию. Любимые треки слушаю на повторе бесчисленное количество. Они не надоедают. Если бы не этот факт – я бы, наверно, ненавидел свое дело.

Трактовали вы ее сами или участники ДахаБраха тоже помогли?

Как только услышал песню, сразу же предложил группе сделать проект и описал основную идею. Но на эту композицию у них уже были договоренности, потому я свернул проект. И развернул спустя год, так как идея не отпускала меня. Никому не говорил, что приступил к работе. Об этом знала только Кася, жена. Группа уже увидела готовый результат.

Сколько времени длилась работа? Сколько ушло карандашей, красок, бумаги?

Хотелось сделать быстро. Без передышек и перекуров. Приостановил другие проекты, чтобы за 6 недель отпуска успеть все и уже показать фильм группе и друзьям. В результате, на создание 47 набросков для сториборда и 80 готовых рисунков ушла вся черная акварель из четырех палитр. Заведомо использовал обычную тонкую бумагу, как и в Карпатском репе. В сочетании с акварелью и водой, такая бумага корежится, что создает неожиданный эффект. А во время сканирования, на текстуре появляются зоны расфокуса, что в итоге делает картинки объемнее и аутентичнее. Во время работы развешивал рисунки на стену и к концу проекта студия вовсе изменила первоначальный вид. Это было удобно. Быстро находил нужную деталь и, фактически, ощущал себя внутри проекта.

Представителей института церкви в разных религиях не раз ловили на всячески непотребствах… И все же, кто в мультфильме негативный герой – монах, девушка-утопленица или вдова? Почему?

Здесь нет абсолюта. Сложно понять кто прав, кто виноват. Но по итогу каждый видит нечто свое. Своего рода лакмусовая бумага для определения кислотности зрителя. По тому, кого из персонажей осуждают или защищают, можно определить жизненную позицию человека.

Почему герой, превратившийся в Годзиллу, распадается?

Трагедия чуть не уничтожила героя, но выпивка смягчила падение. Это временное спасение, за которым следует саморазрушение. Монах несколько раз переступает черту, после которой ход дел только усугубляется, пока не достигает точки невозврата.

Вы довольно достоверно нарисовали пьяный угар. Напивались ли вы когда-либо до зеленых чертиков, поросячего визга или до греха?

Алкоголь делает меня слишком добрым, я начинаю всех любить, излишне доверять людям и видеть в них только хорошее. Потому я очень мало и редко выпиваю.

Почему бармен выглядит именно так и почему в конце мультфильма, когда в село приходит новый священник, появляется птица с человеческим лицом?

Это часть цикличности сюжета и жизни в целом. Искушения и опасность никуда не делись, и новый герой, какими бы не были его намерения или принципы – подвергнется тем же трудностям, что и его предшественники.

Каким фрагментом фильма Вы особенно довольны?

Есть несколько технических моментов и решений, которые были для меня новыми, и я уделял им особое внимание. Есть моменты, которые бы хотел доработать, но так с каждым проектом. Нужно вовремя остановиться. Но я доволен, что работа сделана и я могу ее представить.

К какому патриархату относится церковь и священник в клипе?

Его образ – собирательный, он не имеет отношения к конкретной конфессии. Я смешал символику и ритуалы в произвольном порядке. Такие истории могут происходить в любой канонической среде, при условии сбора критической массы фанатичных людей.

А если серьезно, то, как думаете, как отнесутся к фильму верующие?

Верующие – относительное понятие. Если и есть такие, на них работа никак не повлияет и ничего не изменит. Их ценности непоколебимы, правильно? Мне кажется, фильмы, книги и музыка адресованы людям, которые сомневаются. Искусство задает вопрос и поднимает тему. А люди ищут ответы из того, что успели узнать и понять. Стараюсь не думать об отношении зрителей, кто бы это ни был. Если брать во внимание реакцию аудитории, то пострадает искренность работы. Это будет выполнение соцзаказа.

«Посвящается потерянной душе. За ваше здоровье!» написано на афише/плакате Монаха. К кому эта фраза обращается?

Это тост за грешников. Он адресован как к героям фильма, так и к его зрителям.

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