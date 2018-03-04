Бориса Гребенщикова госпитализировали в Санкт-Петербурге

Российский музыкант, лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Росбалт.

Художник Виктор Тихомиров сообщил Фонтанке, что, по его информации, причина для госпитализации - воспаление легких. По словам Тихомирова, 64-летнего Гребенщикова увезли в больницу в пятницу.

На официальной странице Гребенщикова в Facebook опровергают распространенную в российских СМИ информацию о том, что музыкант попал в больницу из-за проблем с сердцем после недавней операции.

"Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", - говорится в сообщении.

В 2015 году Гребенщиков подписал письмо с призывом освободить украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, которых в России обвиняют в терроризме.