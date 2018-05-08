Girl power на финале Лиги чемпионов. Дуа Липа рассказала о предстоящем шоу в Киеве

Дуа Липа не является фанаткой футбола и никогда не была на матчах

Популярная британская исполнительница Дуа Липа, которая откроет финал Лиги Чемпионов на НСК Олимпийский в Киеве, рассказала о том, что готовит в своем шоу.

Выступление звезды состоится 26 мая, перед матчем команд Ливерпуль и Реал Мадрид.

22-летняя Дуа Липа не самый преданный футбольный фанат, но пообещала показать "самое сумасшедшее шоу", передает BT со ссылкой на Press Association.

"Я с нетерпением жду возможности сделать что-то совсем другое, что-то чего я не делала во время своих шоу, - сказала она. - Это довольно большой масштаб, это более масштабная сцена, поэтому я думаю, что будет очень весело. Я хочу сохранить тайну, но я планирую, чтобы самые безумные фанаты футбола танцевали".

"Там будет много "силы девочек" (girl power), так что это будет смесь", - добавила Липа.

"Это очень важное шоу для меня, и я всегда чувствую, что есть новые вещи, которые можно сделать, и возможность улучшить себя и улучшить свои выступления и сделать что-то еще более сумасшедшее и более экстравагантное", - говорит певица.

При этом она призналась, что не является фанаткой футбола и никогда не была на матчах. "Я не футбольный фанат, мой младший брат и мой отец смотрят футбол, они поддерживают Арсенал".

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