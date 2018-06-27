Фестиваль классической музыки во Львове: что услышим на LvivMozArt в стенах легендарной Оперы

До самого масштабного фестиваля классической музыки в нашей стране осталось всего две недели. Напомним, международный фестиваль LvivMozArt распахнет свои двери зрителям, точнее слушателям, уже 13 июля

А продлится этот уникальное событие в самом романтичном городе Украины – во Львове – на протяжении целых 10 дней. Полную программу фестиваля можно найти на сайте - www.mozart.lviv.ua. Мы же решили остановиться на концертах и мероприятиях, которые пройдут в стенах легендарной Львовской оперы (проспект Свободы, 28).

Первым событием LvivMozArt на оперной сцене станет Гала-концерт LvivMozArt (17 июля, билеты: 300-2700 грн), состоящий из шедевров мировой классической музыки. Главное объединяющее звено, включенных в эту программу мелодий, это воспевания самого прекрасного чувства на Земле – чувства Любви. К слову, в этом году исполняется ровно 200 лет с того самого трогательного признания в любви Франца Ксавера Моцарта, которое он адресовал своей возлюбленной Жозефине. Под аккомпанемент Академического симфонического оркестра «INSO-Львов» выступят звезды мировой оперной сцены (тенор Чарльз Кастроново, сопрано Екатерина Сюрина и мецо-сопрано Зоряна Кушплер). А руководить оркестром в этот день будет украинка Оксана Лынив, которая входит в тройку лучших в мире дирижеров среди женщин.





На следующий день симфонический оркестр «Con Fuoco» представит специальную программу, подготовленную к фестивалю, под названием «Австрийский концерт» (18 июля, билеты: 200-1500 грн). В программу войдут хорошо известные, а также раритетные произведения знаменитых композиторов и создателей музыкальной истории Вены. Также прозвучат оркестровые композиции Вольфганга Амадея Моцарта, «основателя» венских вальсов Йозефа Ланнера и Франца фон Зуппе, который, напомним, является одним из создателей венской оперетты. За вокальные партии будет отвечать блистательная солистка одного из самых знаменитых и престижных театров мира – Венской государственной оперы, украинка Ольга Бессмертная. Она представит вальс «Весенние голоса», фрагменты из оперетты «Летучая мышь» и многое другое. «Мы очень ждем встречи с украинским зрителем, а в ответ на приглашение LvivMozArt участвовать в этом фестивале мы готовим на следующий сезон открытия концертной серии Музыкального Общества вместе с Оксаной Лынив и ее Молодежным симфоническим оркестром Украины (YsOU). Это будет концерт, посвященный правам человека, мира и терпимости. Замечательная программа символически объединит произведения Франца Ксавера Моцарта и Людвига ван Бетховена. Уже даже известна дата – 17 сентября», – говорит основатель оркестра CON FUOCO, руководитель Музыкального общества Штирии Михаэль Немет.





В рамках фестиваля также состоятся события для детей MozArtKids, одним из них будет концерт который познакомит слушателей поближе не только с самими участниками оркестра, но и расскажет о самих музыкальных инструментах, их уникальности и истории (19 июля, вход по предварительной регистрацией). Не так давно юные музыканты из Молодежного симфонического оркестра Украины (YsOU) делали свои первые шаги в музыке. Теперь же они сами готовы поделиться всеми секретами работы в оркестре. Веселое и познавательное знакомство с оркестром и его инструментами в форме концерта – отличный вариант знакомства с классической музыкой, причем не только для детей.

Поистине, удивительный вечер ждет всех любителей классической музыки на музыкальном салоне «Дуэт на трех» (20 июля, билеты: 200-1000грн). В программе произведения Моцарта, Шумана, Брамса, Вагнера, Малера. В этот вечер солировать будет украинская звезда Венской оперы, мецо-сопрано Зоряна Кушплер, а аккомпанировать ей будет ее же сестра – Елена Кушплер. Но дуэтом все не ограничится. Дополнять чарующую слух музыку будут отрывки из любовных писем легендарных композиторов в исполнении актрисы театра имени Леся Курбаса, певицы Натальи Рыбки-Пархоменко.





Главным акцентом LvivMozArt Eco-Symphony Concert (21 июля, билеты: 200-1500 грн) станет тема природы и стихий в современном обществе в целом и в украинской культуре в частности. С Молодежным симфоническим оркестром Украины (YsOU) выступит признанный в мире украинский скрипач Валерий Соколов, а также молодая болгарская солистка-виртуоз, обладательница многих престижных мировых премий и наград Виви Васcилева. Именно она исполнит впечатляющий концерт для ударных и оркестра Тан Дуна «The Tears of Nature (Слезы природы)», где в каждой части композитор вспоминает самые страшные экологические катастрофы человечества. В завершение программы прозвучит мировая премьера специально написанной кантаты Золтана Алмаши для вокального ансамбля и симфонического оркестра на тему купальских песен. Совместно с группой «KURBASY» зрители смогут окунуться в мир, полный гармонии с природой.

Особым событием фестиваля LvivMozArt станет концерт-закрытие. Именно в этот вечер прозвучит оригинальная скрипка Вольфганга Амадея Моцарта - CostaVioline. Впервые в истории Украины нам оказана честь принимать такую ​​ценную гостю, и это событие является проявлением внимания главного учреждения по делам Моцарта в мире - фонда Моцартеум в Зальцбурге. Скрипку изготовил известный итальянский мастер Петро Антонио Далла Коста 1764 в Тревизо. Композитор использовал именно этот музыкальный инструмент в последние годы жизни в Вене.





К слову, не музыкой единой можно будет насладиться в эти дни в стенах Оперы. Так, 21 июля пройдет международный форум под названием «Моцартиана: европейский и украинский аспекты. Среда Франца Ксавера Моцарта во Львове». Доктора искусствоведения и профессоры Львовской национальной музыкальной академии имени М.В. Лысенко поделятся информацией, почему творчество этого гениального художника так важно для нас сегодня. Кроме того, ведущие музыковеды Австрии, Польши и Украины представят панораму музыкальной жизни прошлых веков, и какое влияние она имеет до сих пор. Модераторы: Любовь Кияновская и Аделина Ефименко.

По словам поклонников, LvivMozArt, в этом году процесс выбора нескольких концертов из всего многообразия событий фестиваля достаточно сложный. Но пропустить данное культурное событие, которое проходит всего раз в год, точно нельзя.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте - www.mozart.lviv.ua. Кстати, как сообщают организаторы, с момента старта продаж реализовано более 2000 билетов на различные события фестиваля LvivMozArt.