Электронная музыка и Реквием по безумцу. Как прошел киевский концерт Лары Фабиан

В пятницу, 2 марта, в столичном Дворце Украина французско-бельгийская певица и композитор Лара Фабиан дала первый из двух концертов в рамках мирового тура Camouflage.

В новой концертной программе Лара представила совершенно новое для себя направление - атмосферную электронную музыку, исполнение которой сопровождалось необычными визуальными эффектами, что стало сюрпризом для почитателей ее традиционного творчества.

Свое выступление исполнительница начала с англоязычной композиции под названием Chameleon, в конце которой зрители подняли листовки со словами из песни, заранее разложенные на сидения фан-клубом певицы.

Во время выступления, кутаясь в теплую шаль, Фабиан сказала, что впечатлена холодами и снегопадами, которые обрушились на Украину и Киев в частности.

Фото: Наталия Царалунга / НВ

Сет-лист концерта состоял из новых композиций, вошедших в последний альбом певицы - Growing wings, We are the storm, всемирно известных хитов - Je suis malade, Je t`aime, а также кавер-версий на более ранние композиции - Pas san toi, Humana, I will love again.

В память об ушедшем недавно из жизни французском рок-певеце, композиторе и актере Джонни Холлидее, певица исполнила их совместную композицию Реквием по безумцу.

Завершила свое выступление Фабиан лирической композицией Adagio. Во время финальной песни поклонники таланта певицы ринулись к сцене, подпевая знакомые слова и аплодируя стоя.

