Ее голос может просто пригвоздить вас к стене. Легендарная Бет Харт даст единственный концерт в Киеве

6 декабря 2018 года в Октябрьском дворце в Киеве состоится концерт Бет Харт, легенды американского блюз-рока. Это единственный украинский концерт Бет Харт и ее группы в рамках мирового тура певицы.

Бет Харт часто называют новой королевой блюза и сравнивают с великой Дженис Джоплин, роль которой она с успехом исполняла в знаменитом бродвейском мюзикле Love, Janis.

Бет Харт стала известной четверть века назад - после участия в 1993 году в популярном телешоу Star Search Лос-Анджелесе , в котором она завоевала титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионной американской аудитории. После этого Харт выпустила множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления в Америке и по всему миру, неоднократные номинации на Grammy.

The Times: У Бет Харт такой сильный блюз-роковый голос, что он может просто пригвоздить вас к стене

В багаже Бет Харт два альбома с Джо Бонамасса, сотрудничество со Слэшем из Guns N’ Roses, Нилом Шоном из Journey, совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже - с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для певицы стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

"У Бет Харт такой напористый и сильный блюз-роковый голос, что он может просто пригвоздить вас к стене", написала однажды о певице британская The Times.

Как отмечают критики, у Бет Харт действительно уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном, и она виртуозно им владеет. Ее фирменные жанры - рок, блюз, соул и джаз. Она может петь и как оторванная рокерша, и как искусная соул-исполнительница, постоянно импровизирует.