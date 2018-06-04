На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Ее голос может просто пригвоздить вас к стене. Легендарная Бет Харт даст единственный концерт в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
У Бет Харт - уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном, отмечают критики
Фото предоставлено организаторами концерта

У Бет Харт - уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном, отмечают критики

6 декабря  2018 года в Октябрьском дворце в Киеве состоится концерт Бет Харт,  легенды американского блюз-рока. Это единственный украинский концерт Бет Харт  и ее группы в рамках мирового тура певицы. 

Бет Харт часто называют новой королевой блюза и сравнивают с великой Дженис Джоплин, роль которой она с успехом исполняла в знаменитом бродвейском мюзикле Love, Janis.

Бет Харт стала известной четверть века назад - после участия в 1993 году в популярном телешоу Star Search Лос-Анджелесе , в котором она завоевала титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионной американской аудитории. После этого Харт выпустила множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления в Америке и по всему миру, неоднократные номинации на Grammy.

The Times: У Бет Харт такой сильный блюз-роковый голос, что он может просто пригвоздить вас к стене 

 

В багаже Бет Харт два альбома с Джо Бонамасса, сотрудничество со Слэшем из Guns N’ Roses, Нилом Шоном из Journey, совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже - с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для певицы стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

"У Бет Харт такой напористый и сильный блюз-роковый голос, что он может просто пригвоздить вас к стене", написала однажды о певице британская The Times.

Как отмечают критики, у Бет Харт действительно уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном, и она виртуозно им владеет. Ее фирменные  жанры - рок, блюз, соул и джаз. Она может петь и как оторванная рокерша, и как искусная соул-исполнительница, постоянно импровизирует. 

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове