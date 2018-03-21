Сегодня, 21 марта, популярная исполнительница, победитель Евровидения-2016 Джамала выпустила новый сингл Крила.

Музыку новой песни написала сама Джамала, создав ее на стихотворение Татьяны Милимко.

«Песня Крила о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными, - говорит исполнительница. - Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: «Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?». В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом».

Впервые песня Крила была исполнена Джамалой во время финала Национального отбора на Евровидение.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook