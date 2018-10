Евровидение - не музыкальный конкурс. Джамала о пути к популярности и новом альбоме Крила

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала получила известность далеко за пределами страны, став победительницей песенного конкурса Евровидение-2016. В эфире программы Звуки про на Радио НВ Джамала рассказала о пути к победе и популярности, а также своем новом альбоме Крила.

О пути к популярности

Я не очень люблю определение "звезда". Возможно, когда ты действительно просто появляешься - не было, не было, и просто появился - тебе нравится быть просто звездой... У меня же был путь от человека, который мечтал, ребенка, который мечтал стать певицей, потом я начала писать (песни - НВ). И это становление меня как человека, который является меломаном, сонграйтером, а затем певицей - это очень много труда, очень большой путь. Когда меня увидели на Новой волне, это уже такой был момент, типа, популярности, но я еще не была готова к тому, чтобы что-то привнести в украинскую музыку. Я просто круто пела. Ну, честно.

Фото: tsn.ua

Я просто вышла, спела на Новой волне, получила свое первое место и поехала домой. Но потом я столкнулась с тем, что у меня нет альбома. А кто такой певец, музыкант без альбома? Пыль. Потому что ты круто поешь, но у тебя нечего отдать зрителю. Ты его зацепила, ты ему понравилась, он сказал: "Ну, крутая певица, интересная прическа, высокие каблуки и так далее".

Я считаю стартом своей карьеры первый альбом. Не новую волну в 2009 году. Не когда все (начали говорить - НВ): "О, супер, Джамала появилась", а когда я смогла явиться для себя. То есть я написала первую пластинку авторскую, сама писала песни, тексты. Это была первая моя пластинка For Every Heart, полностью англоязычная. Это был 2011 год. Я сделала первый свой сольный концерт в Октябрьском дворце, был полный аншлаг, это было очень круто. С этого момента, я считаю, начался старт.

О языке украинской музыки

Когда появился альбом For Every Heart, мне казалось, что все сейчас как запоют на английском языке. Далее был (второй альбом - НВ) All or Nothing. Для меня было важно петь на английском языке и делать украинский продукт с украинскими музыкантами, саунд-продюсерами. Но все равно мне не удавалось удачно вплести в эти песни украинский мелос. Хотя я считаю, на каком бы языке ни была музыка сделана здесь, она является украинской. Я считаю, что все вдохновенное этой землей, людьми, с которыми я работаю, поэтому для меня это украинская музыка.

Фото: Jamala | Джамала/Facebook

После All or Nothing был EP Thank You. Там была песня Заплуталась. Я считаю, что это очень удачная моя работа как сонграйтера, потому что впервые я пыталась работать чисто с украинским языком, сделать ее будто узорами.

Сейчас будет альбом Крила, это такой более уверенный шаг к тому, чтобы все же делать украинскую музыку на украинском языке и делать это, как мне кажется, очень интересно.

Об участии в Евровидении

Моя команда пришла ко мне, говорит: "Давай, может, попробуем?" Константин Меладзе встретился со мной и говорит: "Давай, попробуй, я обещаю тебе стопроцентную прозрачность". Я говорю: "Вы знаете, я видела эту прозрачность в прошлый раз". Это был 2011 год, песня Smile, и просто коррупция в прямом эфире. Была ситуация, когда они просто «забыли», что, например, надо сделать ограничения: с одного мобильного - одна смс, или десять, или пять. Иначе, если ты говоришь "сколько угодно", это означает, что тот, у кого есть деньги, тот и побеждает. И так оно и было.

(Тогда - НВ) я просто лежала два дня, такое отчаяние у меня было. И потом я не хотела об этом слышать: "Все, я музыкант, оставьте меня. Я не хочу слышать о Евровидении". А потом все же в 2014 году написала песню 1944. Я написала ее, сама себе поплакала, отложила и сказала, что и так все плохо, и так я скучаю...

Фото: НВ

Я решила, что это не подходящее время, что я снова буду со своей «печалькой». Потом я показала эту песню Меладзе, команде, и они сказали: "Давай, попробуй!" И мой муж сказал мне: "Давай сделаем такую ​​таблицу, где посчитаем плюсы и минусы". Мы посчитали, и получилось, что ничего не теряю. И даже если бы не прошла в отборочный, я просто хотела спеть эту песню... Для души, на память себе.

И когда я спела эту песню впервые, это была такая эмоция сумасшедшая. Вроде я отпустила себя, рассказала. Это была такая тайна, которую я держала. Хотя это и не тайна, к сожалению, Украина не очень много рассказывала о депортации крымских татар, и много именно украинцев спрашивало: "А что, действительно была такая депортация тогда?"

О реакции мира и "подножках" России

Россия очень "помогла" нам с промо. После того, как 5 января был релиз песни 1944, на следующий день появилось заявление, что Джамала поет антисталинскую песню политическую и тому подобное. И они начали всех собак на меня спускать. (В мировых СМИ - НВ) я появлялась каждый день. Спрашивали о песне, о депортации, спрашивали, как сейчас в Крыму, в Украине. И хотя песня не политическая, но она подтянула столько интереса к стране и к тому, что здесь происходит, я не знаю, сколько я давала интервью в день. Я очень эмоционально рассказывала, я не имела права не знать чего-то об Украине или об истории. В одном вопросе я сдавала "экзамен" обо всем и всех.

И (при этом - НВ) должна была петь. Каждый для репетиция была - 13 репетиций. Если бы я потеряла эмоцию, я бы не спела на гранд-финале так метко. Если бы я привыкла к тому, что я не могу поехать домой, типа, так случилось, опять такая история, history repeating, что сейчас так же с Крымом какая-то фигня происходит. И если бы я к этому привыкла, все - я не спела бы так остро. После первой репетиции я поднялась с 23-го места на третье.

Фото: Jamala | Джамала/Facebook

Все думают, что они знают, как сделать песню на Евровидение и все просчитать. Нифига! Потому что Евровидение - к нему можно относиться как угодно - не музыкальный конкурс. Я обожаю этот конкурс только за то, что его нельзя просчитать.

О новом альбоме Крила

Он просто сумасшедший. Он меня очень вдохновляет, потому что это такой сборник авторских песен. Семь песен украиноязычных и три или четыре англоязычные. Он очень разный, очень эмоциональный и невероятно для меня чувственный.

Он выходит 12 октября. Для меня это вечность, когда ты ждешь эту пластинку. над которой работал два года. Она состоит из десяти песен, это десять историй. Там есть очень личные истории - Сумую, Крила, Любити, - а есть, и в этом его отличие от предыдущих альбомов, истории, которыми я вдохновлялась, которые наблюдала. Эти песни - Хвилі, Кохання, Натовп, Незнайомець - они для меня, как маленькое кино, за которым я наблюдала.

Услышать вживую его можно будет в Киеве. 14 ноября я отправляюсь в тур, а в Киеве концерт будет 23 ноября. Приезжайте, приходите, прилетайте, и я спою весь альбом Крила. Я очень хотела бы, чтобы он был саундтреком вашей осени, ваших чувств.

Читайте также: Джамала представила долгожданный клип на композицию Крила

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook