DJ Mag опубликовал рейтинг ста лучших диджеев 2018 года

Британский журнал DJ Magazine обнародовал традиционный ежегодный рейтинг ста лучших диджеев мира.
Третий год подряд первое место занял 22-летний нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс. В 2016 году Гаррикс стал самым молодым диджеем за всю историю рейтинга.
Издание отмечает, что в этом году расстановки в первой десятке не сильно изменились. На втором месте, как и в прошлом году, остались бельгийцы Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell оттеснил Армина ван Бюрена с 3-й позиции на 4-е место рейтинга. Замыкает первую пятерку Дэвид Гетта.
Рейтинг формируется на основе открытого голосования, в котором в этом году приняло участие более 1,2 миллиона человек со всего мира. Рейтинг диджеев по версии DJ Mag является одним из самых престижных подобных рейтингов и имеет большое значение для индустрии электронной танцевальной музыки.
Топ-10 диджеев мира в 2018 году:
1. Мартин Гаррикс
2. Dimitri Vegas & Like Mike
3. Hardwell
4. Armin van Buuren
5. David Guetta
6. Tiesto
7. Don Diablo
8. Afrojack
9. Oliver Heldens
10. Marshmello
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