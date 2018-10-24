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DJ Mag опубликовал рейтинг ста лучших диджеев 2018 года

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Мартин Гаррикс с наградой
Фото: djmag.com

Мартин Гаррикс с наградой

Британский журнал DJ Magazine обнародовал традиционный ежегодный рейтинг ста лучших диджеев мира.

Третий год подряд первое место занял 22-летний нидерландский диджей и продюсер Мартин Гаррикс. В 2016 году Гаррикс стал самым молодым диджеем за всю историю рейтинга.

Издание отмечает, что в этом году расстановки в первой десятке не сильно изменились. На втором месте, как и в прошлом году, остались бельгийцы Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell оттеснил Армина ван Бюрена с 3-й позиции на 4-е место рейтинга. Замыкает первую пятерку Дэвид Гетта.

Рейтинг формируется на основе открытого голосования, в котором в этом году приняло участие более 1,2 миллиона человек со всего мира. Рейтинг диджеев по версии DJ Mag является одним из самых престижных подобных рейтингов и имеет большое значение для индустрии электронной танцевальной музыки.

Топ-10 диджеев мира в 2018 году:

1. Мартин Гаррикс

2. Dimitri Vegas & Like Mike

3. Hardwell

4. Armin van Buuren

5. David Guetta

6. Tiesto

7. Don Diablo

8. Afrojack

9. Oliver Heldens

10. Marshmello

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