Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской этно-группы ДахаБраха

Компания Бекхэма занимается мужской продукцией по уходу за кожей и волосами

Футболист Дэвид Бекхэм 9 января представил свою торговую марку House 99 под музыкальное сопровождение известной в мире украинской группы Даха Браха.

Арт-менеджер музыкантов Ирина Горбань добавила, что переговоры и улаживание формальностей с британской стороной продолжались полгода, пишет Громадське.

Бренд футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами, говорится в описании к ролику.

Напомним, в октябре популярная далеко за пределами Украины этно-группа ДахаБраха выпустила клип на новую композицию Монах.

Кроме того, песня Что из-под дуба группы стала саундтреком к популярному американскому сериалу Фарго.