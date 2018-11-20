Десять историй о нас. Антон Слепаков рассказал о новом альбоме Вагоновожатых

Вышел второй студийный альбом группы Вагоновожатые – Референс. Это случилось спустя три года, после выхода дебютной пластинки Вассеравага. Лидер группы Антон Слепаков рассказал подробности работы над каждой песней.
В альбом Референс вошло 10 песне или 10 историй о каждом из нас. В них все — слабости, откровенные фобии, будни креативного класса и зависимость от соцсетей.
Впервые Вагоновожатые зазвучали на украинском языке – в альбом вошло две песни. И это часть естественного процесса. Так, несколько лет назад лидер Вагоновожатых перешел на украинский язык, общаясь с поклонниками со сцены, сейчас стал писать тексты.
Тексты Вагоновожатых отличаются разнообразием образов, скрытых смыслов и игры слов. Специально для НВ Style Антон Слепаков подробно рассказал о каждой песне в альбоме.
Бриф
поколiння референсiв
нема коли перебувати в депресiї
це в край корисна методика
справдi зроблена одним дотиком
Вначале это была инструментальная композиция, которую «вагоновожатые» впервые сыграли на фестивале Brave! Factory. Долгое время мы ее так и называли - Brave.У ребят было четкое и последовательное желание сделать одну инструментальную композицию, у нас были долгие дебаты - разрешить ли мне произносить в ней одно слово: «Б-б-б-брейв». А когда альбом был уже практически сформирован, я решил показать ребятам свой новый текст Покоління референсів. И вот тут неожиданно все очень воодушевились: «Вот, вот, что нам нужно! Не нужно инструментального! Это будет начало альбома!». К тому же в тексте припева удачно нашлось слово бриф, которым мы легко заменили первоначальное brave. Да и сам текст идеально лег в эту форму, я выбросил буквально одну фразу.
Человеческие слабости
человеческие слабости
наркотики, кофе, сладости
наесться какой-то гадости
сделать все, чтоб не дожить до старости
Наш первый сингл с нового альбома и самая первая песня, которая была к нему придумана. Этот трек Валентин (Валентин Панюта — гитара, электроника — nv.ua) нам показал, когда мы работали над саундтреком к черно-белому фильму 1926 года Ордер на арешт. Тогда сразу стало понятно, что музыка явно выходит за рамки фонового сопровождения фильма и стоит того, чтобы сделать из него полноценную композицию. Так и вышло. Впервые мы сыграли эту песню на своем сольном концерте в прошлом году, и с первых же аккордов вступления наши поклонники ее приняли и терпеливо ждали, когда же «вагоновожатые» запишут этот трек. Этот день настал. Мне кажется, Человеческие слабости немного отличаются по настроению и выходят за рамки Референса, поэтому показать трек отдельным синглом перед релизом альбома — абсолютно верное решение.
Веаюфром
Моє червоне
На смак гірке і досить солоне
Присипане попілом сірої зони
Важный трек с важным месседжем, придуманный одним из последних. Очень мощная и упругая аранжировка с ломаными ритмами, за которые особенно усердно переживал Валентин. Лично для меня песня еще очень ценна, тем, що це мій перший власний текст українською.
Человек аэмфобия
бледная слабость подобия
вы мусор – биполярный спам
сейчас получите по соплям
неподконтрольных фобий
Этот трек мы придумали год назад. Тогда у нас даже было представление, что направление всего альбома будет связано со многими страхами и фобиями, и возможно, l’m fobia станет названием всей программы. Но направление изменилось, а вот трек нет. Максимально жесткий, злой посыл этой песни остался без изменений.
Широкий
широкополой шляпой
накрыть овал лица
сам овца
Станислав (Станислав Иващенко — барабаны — прим. редакции) выслал мне эту композицию в январе, тогда же я придумал текст, который по началу не особо впечатлил других участников группы и вызвал массу вопросов. Структура трека менялась, но я настаивал на своей концепции Широкого. В итоге мы отложили работу над песней, и вот уже мае, когда большинство композиций были готовы, вернулись и продолжили работу над ней. Трек настоялся, отлежался и впитал в себя сегменты горечи необходимой выдержки.
Сдать
сдать
целлофан, бумагу, вторсырье
высушить влагу
делать свое
чтобы не быть вторичным
Эта композиция — настоящая цитадель альбома Референс. Она была придумана Станиславом также одной из первых, и наряду со Слабостями презентована еще полтора года назад. Очень надеюсь, что мы как-то особенно покажем эту песню на презентации альбома в Аtlas 16 декабря...Работаем над этим.
Чистотел
неоднократно прижечь чистотелом
рамки приличия, воспитанности
высокая степень активности и ядовитости
У меня практически нет опыта создания текстов для других исполнителей, но вот с треком Чистотел — это как раз тот самый случай. Изначально планировалось, что главным вокалистом в песне буду не я, а другой исполнитель. И чтобы ему было от чего оттолкнуться, я придумал эти слова. В дальнейшем концепция изменилась, исполнитель исчез с горизонта… а мне только остается догадываться, какой бы могла стать эта композиция с другим вокалистом и текстом.
Ответим
Проверьте
Что там отмечено у вас
В нехитром документе
Что может правильным и точным быть
Эту композицию Стаса мы презентовали год назад на последнем концерте в нашем любимом клубе Sentrum, которого нам и сегодня очень не хватает. Я очень люблю, когда автор трека ставит мне задачу. Когда в основу заложена история, выдуманная или жизненная, важная ситуация. Здесь было именно так. Станислав обрисовал определенные события и мне оставалось только красиво их обыграть. Мне кажется, у нас получилось!
Штази
эй, штази…
в одной этой рубленой фразе
в десятки раз больше смысла
чем в многозначительной паузе
А вам никогда не кажется, что за вами следят? Прослушивают, наблюдают? Мне кажется, это происходит каждодневно и постоянно, пусть мы даже не чувствуем и не осознаем этого. Но лично у меня очень хорошее воображение и я могу представить все, что угодно. А если у кого-то из вас возникли иллюзии, что в новом времени нет незаметных людей в сером с современным арсеналом наблюдения... поверьте, вы очень сильно ошибаетесь.
Прейскурант
мой талант
пилить варианты
есть наставники и консультанты
за ними финальное слово правды
Последняя тема закольцована с начальной и образует то самое, референсное настроение всего альбома. Если Бриф — очень бойкий старт, где автор полон энергии и сил донести свои идеи, то здесь голос рассказчика менее оптимистичен. Прейскурант — это грустное наблюдение и финализация всего процесса.
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