Дарницкий мост и стрип-клубы. Майли Сайрус выпустила клип, который снимала в Киеве

Американская певица и актриса Майли Сайрус представила клип на песню Nothing Breaks Like a Heart, который был снят в Киеве.

Композиция записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном и войдет в его новый студийный альбом.

Съемки клипа Сайрус и Ронсона проходили в конце октября на Дарницком мосту, который ради этого перекрывали на два дня.

По сюжету, Майли едет по городу - по шоссе, мосту, через магазины, тир, стрип-клубы, - скрываясь от преследования полицейскими, а на обочине выстроились люди, которые выражают ей свою поддержку.

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