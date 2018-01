Британская певица сняла клип в Киеве

Британская певица Джорджа Смит презентовала видеоклип, снятый в украинской столице.

Трогательный клип на песню Let Me Down, записанную вместе с хип-хоп и грайм-музыкантом Stormzy, появился на официальном канале исполнительницы в YouTube.

Режиссером видеоролика выступил Гектор Докрилл, который ранее уже снимал клипы для Джорджи Смит (On My Mind, Beautiful Little Fools). Сьемки проходили на нескольких киевских локациях, в частности, на Гидропарке, Андреевском спуске, в Театре на Подоле и Октябрьском дворце.

По сюжету ролика, Джорджа играет роль киллера, который должен соблазнить и убить свою жертву. В конце-концов, девушка не выполняет свое задание.

Интересно, что диалоги, которые есть в клипе Джорджи Смит, звучат на украинском языке с английскими субтитрами.

Напомним:

Кубик Рубика на Почтовой и резиновая уточка в Днепре. Французский рэпер снял клип в Киеве

Известный DJ и экс-менеджер Daft Punk снял клип в Киеве

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook