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Борщаговка, Десятинная и Буча. Победительница Евровидения-2018 снимает клип в Киеве

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Короткое видео из Киева опубликовала в своем Instagram сама Нетта
Фото: Netta Barzilai / Facebook

Короткое видео из Киева опубликовала в своем Instagram сама Нетта

Израильская исполнительница Нетта Барзилай, которая стала победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 прилетела в Киев.

В столице Украины Нетта снимает свой видеоклип, сообщает ТСН. Ранок.

В частности, съемки проходили в центре города, возле Музея истории Украины на Десятинной, а также в городском парке в Буче.

Также короткое видео из Киева опубликовала в своем Instagram сама Нетта.

По информации источников, сегодня съемки продолжатся, и они будут проходить на Борщаговке.

Напомним, 25-летняя Нетта Барзилай стала победительницей международного конкурса Евровидение-2018, который в этом году проходил в Португалии.

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