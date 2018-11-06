Без Виктории Бекхэм. Spice Girls подтвердили мировой тур в 2019 году

Viva Forever! Целый месяц ходили слухи о том, что Spice Girls вот-вот подтвердят большой мировой тур в 2019 году.

И вот, наконец, вчера, 5 ноября, Джерри Холлиуэлл, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Мелани Браун сообщили это приятную для всех поклонников новость, опубликовав видео в социальных сетях.

Как и предполагалось, Виктория Бекхэм не присоединиться к своим бывшим подругам по группе, но она опубликовала очень теплое послание в социальных сетях: «Сегодня особенный день для девушек, поскольку они объявили первые даты тура, с тех пор, как мы последний раз пели вместе в 2012 году! Я больше не буду выступать с ними на одной сцене, но Spice Girls была и остается важной частью моей жизни. Я желаю им получить от концертов столько же любви и веселья, сколько мы получали раньше, выступая все вместе. Я уверена, они устроят потрясающее шоу, а фантастические поклонники группы – старые и новые прекрасно проведут время!»

Spice Girls уже подтвердили первые даты тура. Пока известно, что он стартует 1 июня в Манчестере, затем будут концерты в Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоле и, конечно же, Лондоне. В ближайшее время будут объявлены еще даты.

Группа, которая была одним из самых успешных проектов 1990-х, последний раз выступала в Лондоне на закрытии Олимпийских игр в 2012 году, а последний совместный тур закончился десять лет.

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