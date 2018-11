Бессмертная классика рока. Пять самых ярких выступлений Гленна Хьюза во времена Deep Purple и сейчас

В рамках мирового тура GLENN HUGHES PERFORMS CLASSIC DEEP PURPLE LIVE сегодня, 1 ноября, в Киеве выступит Гленн Хьюз, вокалист и бас-гитарист III и IV составов легендарной Deep Purple.

Он исполнит песни из двух золотых и одного платинового альбома группы, которые прозвучат так, как они звучали тогда, в середине 70-х. Глен Хьюз – яркий представитель безумного музыкального периода 70-х, блеснувший в двух составах Deep Purple, и отправившийся в свободное творческое плавание. Музыкант, получивший звание Voice of Rock за неповторимую мощь вокала, спустя более, чем 40 лет, решил вернутся к истокам своей славы и исполнить хиты с новым опытом, полный сил и энергии в свои 66.

НВ Style выбрал пять самых ярких, на наш взгляд, выступлений Гленна Хьюза (не только в составе Deep Purple), чтобы понять, почему мир вот уже более 40 лет слушает и восхищается талантом Гленна Хьюза.

You keep on moving

Эта песня из альбома Come Taste the Band (1975) обязательно прозвучит на концерте. Гленн Хьюз называет своей любимой. Вместе с Дэвидом Ковердейлом Хьюз написал ее для альбома Burn, но Ричи Блэкмор не дал включить ее в него. Джон Лорд (клавишник) считает ее лучшей композицией Deep Purple за всю историю группы.

Get Ready

Это очень редкая запись. Живое исполнение композиции Get Ready из альбома The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast Роджера Гловера открыло шоу грандиозное шоу-мюзикл.

Deep Purple на фестивале California Jam

Тоже редкое видео, записанное во время выступления Deep Purple на фестивале Ontario Motor Speedway. Эта запись хранит вокальное соло Гленна Хьюза.

Going Down / Stormbringer

Как признался Гленн Хьюз, IV состав Deep Purple обожал импровизировать. Песни никогда не звучали так, как они звучали на пластинках. В зависимости, от настроения группы и настроения зала, ребята всякий раз добавляли в нем новую нотку.

Heavy

Оцените, как Гленн Хьюз звучит сейчас. Это песня из четырнадцатого студийного альбома Гленна Хьюза Resonate. Как отмечают комментаторы под видео: «Обратите внимание, ему 64 года, а его голос звучит так, словно ему ровно в половину меньше».

