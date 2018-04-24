Барбре Стрейзанд - 76. Лучшие хиты легендарной певицы

Сегодня, 24 апреля, известная американская певица и актриса Барбра Стрейзанд празднует день рождения.
Талантливой артистке, также достигшей успеха как композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка, исполнилось 76 лет.
Барбра Стрейзанд – не просто "смешная девчонка" из одноименной комедии Уильяма Уайлера. Она – обладательница двух Оскаров в номинациях Лучшая актриса и Лучшая оригинальная песня, а также неоднократный лауреат премий Золотой глобус, Эмми, Грэмми и других престижных наград.
Стрейзанд является одной из самых коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она единственная певица, альбомы которой возглавляли рейтинг Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Всего в мире разошлось более 145 млн экземпляров ее пластинок.
В день рождения Барбры Стрейзанд НВ STYLE предлагает вспомнить 10 мелодичных и ярких хитов звездной именинницы.
Woman in Love
The Way We Were
Evergreen
My Man
Second Hand Rose
You Don't Bring Me Flowers
Somewhere
No More Tears (Enough is Enough)
Happy Days Are Here Again
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