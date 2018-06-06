Atlas Weekend вошел в список лучших фестивалей мира в 2018 году

«Когда дело доходит до мощных вечеринок, вы в хорошей компании в Киеве»

Британское издание Gigwise составило список лучших музыкальных фестивалей по всему миру в 2018 году. В него попал и киевский Atlas Weekend.

"Раньше вы точно знали, где окажетесь, если приедете на фестиваль - они преимущественно вращались вокруг грязи и недостатка сна. Сегодня у нас есть все, от питания для гурманов до йоги, все это происходит в некоторых самых потрясающих локациях, которые могут предложить четыре стороны земного шара", - пишет издание, предлагая свой обзор актуальных событий года.

В списке можно встретить таких фестивальных гигантов и легенд как Sziget (Венгрия), джазовый фестиваль в Монтре (Швейцария) и Burning Man (США).

Киевский фестиваль Atlas Weekend, который впервые прошел в 2015 году на Арт-заводе Платформа также попал в список из 39 рекомендованных к посещению музыкальных фестов.

"Когда дело доходит до мощных вечеринок (действительно мощных), вы в хорошей компании в Киеве. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves настроят на алкогольный тон. И не стоит беспокоиться, что вам придется долго искать приличную афтепати, ведь вокруг продаются галлоны дешевого алкоголя. Местные художники также мощные, что дает прекрасную возможность изучить местную культуру этой часто непонятной бывшей советской республики", - пишут авторы.

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