Atlas Weekend 2018: Расписание фестиваля

IV музыкальный фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля.

За шесть дней на семи сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди участников Atlas Weekend 2018: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многие другие.

В ожидании одного из самых громких музыкальных событий лета НВ STYLE следит за программой и расписанием выступлений музыкантов на Atlas Weekend 2018.

Расписание Atlas Weekend на 3 июля:

Как и в прошлом году, первый день фестиваля Atlas Weekend организаторы сделали бесплатным для всех желающих.

West Stage

Львовский Танцювальный Клуб

Гражданин Топинамбур

LETAY

Мария Чайковская

Tayanna

East Stage

Kira Mazur

The Hypnotunez

Біла Вежа

Карна

Kozak System

СКАЙ

North Stage

Livingstone

Союз

Lemojovie

P.Pat

YUKO

[O]

HER

Расписание Atlas Weekend на 4 июля:

Main Stage

17:15 - 18:15 Lost Frequencies

22:00 - 23:30 Martin Garrix

West Stage

16:10 - 16:40 Love'n'Joy

18:30 - 19:30 Нудли

20:10 - 21:10 Panivalkova

21:20 - 22:00 5'nizza

22:30 - 23:30 Tom Odell

East Stage

15:30 - 16:10 Komissiya

18:20 - 19:20 Элизиум

20:00 - 21:00 Epica

22:00 - 23:00 Skillet

North Stage

15:50-16:20 Феликс Шиндер

16:50-17:20 Каблуками по Брусчатке

17:50 - 18:30 Листи N

19:00-19:45 NRavitsa Planet

22:10 - 23:20 Звери

Night Stage

Cyborgs

Call 062

GALAXY Night Stage

Incipience x B Kind

Criminal Practies

KRISTYEN

MASTA SOON

Расписание Atlas Weekend на 5 июля:

Main Stage

17:00 - 17:40 Atomic Simao

18:10 - 19:10 Kadnay

20:00 - 21:00 Pianoboy

22:00 - 23:30 LP

West Stage

15:50-16:20 Zero People

16:50-17:20 Буду

17:50-18:30 The Blackmordia

19:00-19:50 Animal Jazz

20:30-21:30 Vivienne Mort

22:15 - 23:30 Nothing But Thieves

East Stage

15:50 - 16:20 Варта

16:50 - 17:20 АННА

17:50 - 18:30 Morphine Suffering

19:00-19:45 Порнофильмы

20:25 -21:25 Betraying the Martyrs

22:10 - 23:30 Kreator

North Stage

17:15-18:15 Tequilajazzz

18:45-19:45 THMK

20:25 -21:25 WhoMadeWho

Night Stage

Toki Toi

MADISON

MIXMASTER GABBER

GALAXY Night Stage

d-white

lime kid

tapolsky

vovking

x-gun b2b zaga

Расписание Atlas Weekend на 6 июля:

Main Stage

20:00 - 21:00 Сергей Бабкин

West Stage

16:00-16:30 Ласточка

17:00 - 17:40 Cherokey

18:20 - 19:20 The Elephants

20:00 - 21:00 The Maneken

21:45 - 23:15 Kadebostany

East Stage

15:50-16:20 Slow Action

16:50-17:20 Robots Don’t Cry

17:50 - 18:30 Фіолет

19:00-20:00 Пасош

20:40 -21:40 The Gitas

22:25 - 23:35 Eskimo Callboy

North Stage

15:30 - 16:10 Yeyo

16:40 - 17:30 ЦеШо

18:00 - 19:00 OY Sound System

19:40 - 21:10 Dakh Daughters

21:55 - 23:15 Dakha Brakha

Night Stage

LVL

SHEEMY

SELECTA

CHEROS

GALAXY Night Stage

Pahatam

Mujuice

Koloah (Live)

Kolosova

Taigai

Расписание Atlas Weekend на 7 июля:

Main Stage

18:30 - 19:20 Epolets

20:00 - 21:00 Бумбокс

22:00 - 23:30 The Chemical Brothers

West Stage

18:30 - 19:30 Brunettes Shoot Blondes

20:10 - 21:10 Артем Пивоваров

22:00 - 23:10 Луна

East Stage

15:50-16:20 Дай Дорогу

16:50-17:20 Vagabond

17:50-18:20 OSNOVA

18:50-19:30 Нейромонах Феофан

20:10 - 21:10 Пошлая Молли

21:55 - 23:10 O.Torvald

North Stage

17:30 - 18:20 Yanix

18:50 - 19:40 Ярмак

20:10 - 21:10 Кровосток

22:00- 23:20 ATL

Night Stage

TIMKOV

Shevchuk

Carnage

SHO

Kemper

Costa

GALAXY Night Stage

IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE]

Votuma

8Kays

Taax

Delta X

Lostlojic [NONESIDE]

Расписание Atlas Weekend на 8 июля:

Main Stage

17:15 - 17:50 Fontaliza

18:30 - 19:20 Bahroma

20:00 - 21:00 Антитiла

22:00 - 23:30 Placebo

West Stage

15:50-16:20 Nizkiz

16:50-17:20 Сансара

18:00-18:40 Соня Сотник

19:10-19:50 Сергей Кузин

20:30 - 21:30 Один в каное

22:05- 23:30 Infected Mushroom

East Stage

15:50-16:20 Niamph

16:50-17:20 Нервы

17:50 -18:30 Wildways

19:00 - 19:50 Louna

20:30 - 21:30 Lacuna Coil

North Stage

16:30 - 17:00 MamaRika

17:50 - 18:30 Vnuk

18:40 - 19:30 Курган и Агрегат

19:40 - 20:30 GIGA1

20:50 - 21:50 Face

22:10 - 23:30 ЛСП

