Атлас мира. Креативный директор Atlas Weekend о звездах-хедлайнерах и о том, чего ждать публике в этом году

Креативный директор крупнейшего фестиваля Украины и одного из самых масштабных в Восточной Европе Atlas Weekend Влад Фисун рассказал НВ, какие мировые звезды приедут на фестиваль в этом году и чего ждать его публике.

В этом году хедлайнерами фестиваля, который славится громкими музыкальными именами, станут британцы - легендарный электронный дуэт The Chemical Brothers и рокеры Placebo. Фестиваль пройдет с 3 по 8 июля, и за это время на четырех основных сценах и нескольких дополнительных площадках выступят около 200 артистов.

Сам Фисун, в прошлом главный редактор журналов Афиша, Viva! и Playboy, а теперь популярный диджей, выступающий на таких знаменитых фестивалях, как венгерский Sziget и американский Burning Man, тоже выйдет на сцену Atlas Weekend.

Как вам удается привезти хедлайнеров этого года?

Это процесс, который любой фестиваль и любое ивент-агентство держат за семью печатями. Он сложный, трудоемкий и всегда связан с большим количеством непредвиденных факторов. При этом есть артисты, к которым можно даже не обращаться с приглашением приехать в Украину. А есть те, кто, возможно, и не против выступить у нас, но требуют обеспечить такие условия, что за это просто нерентабельно браться.

А можете назвать пару имен тех, кого бессмысленно приглашать?

Ну, U2 и Rolling Stones нерентабельно, на мой субъективный взгляд. Кендрика Ламара и Джей Зи нерентабельно. Тома Уэйтса и Ника Кейва нерентабельно. Но это все может измениться.

The Prodigy на фестивале в 2017. Фото: Atlas Weekend

Организаторы Atlas Weekend выбирают хедлайнеров исходя из собственного вкуса или пожеланий публики? Как формируется представление о том, кого ждут зрители?

Есть мировые рейтинги, есть рейтинги медиахолдингов, с которыми мы сотрудничаем. А еще есть общее чувство рынка.

За счет чего существует Atlas Weekend? Билеты, наверное, не единственный источник дохода?

Если бы фестиваль зарабатывал только на билетах, это был бы очень маленький фестиваль. Большое мероприятие работает с большим количеством финансовых каналов. Во-первых, спонсорские деньги - к счастью, с Atlas Weekend многие хотят работать. Во-вторых, предоставление торговых точек - фудкорты и бары охотно платят за их аренду, они заинтересованы в присутствии на фестивале. И в‑третьих, билеты и торговля своим товаром - мерчандайз тоже приносит доход.

Вы ведь не так давно стали креативным директором фестиваля. Каких кардинальных перемен ожидать теперь?

Точно усиливается немузыкальная часть. Я хочу расширить концепцию Atlas Weekend, добавить активностей, чтобы он воспринимался не только как музыкальный. Если пришла семья и кому‑то хочется идти под сцену прыгать, а кому‑то нет, то для последних этот фестиваль теперь тоже станет комфортным. Будет больше зон для пассивного отдыха по своему опыту могу сказать, что в них была недостача. Появятся арт-зона, большая зона для негосударственных компаний. Кроме того, мы в этом году проводим музыкальную конференцию, на которую пригласили профессионалов из Украины и других стран.

Есть ли какие-то ошибки прошлых лет, которые вы собираетесь исправить?

Они действительно есть, и они уже исправляются. Наверное, самое вспоминаемое это задержки выступлений, но с этим можно и нужно бороться.

А в ответ на жалобы на громкую музыку планируете что-то предпринимать?

Да, этот вопрос очень важен. Но есть запротоколированные замеры, и все они в пределах допустимых норм. Кроме того, в этом году мы развернем некоторые сцены, чтобы оптимизировать звуковую атаку сделаем так, чтобы звуки улетали в лес, а не в жилой массив.

Полную версию интервью читайте в новом номере журнала Новое Время - №24 от 27 июня 2018