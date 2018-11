Андрей Хлывнюк в Риге спел с уличными музыкантами

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк на улицах Риги спел с местными музыкантами.

Видео исполнения своей версии песни I will always love you музыкант опубликовал в Instagram.

На записи можно увидеть удивленных прохожих, которые останавливаются, чтобы послушать песни в исполнении Хлывнюка.

Напомним, группа Бумбокс недавно отправился с концертами в Европу. Они сыграли три концерта в России - в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. 16 ноября украинцы выступят в Риге, а 17 - в Таллине.

