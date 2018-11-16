Андрей Хлывнюк в Риге спел с уличными музыкантами

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк на улицах Риги спел с местными музыкантами.
Видео исполнения своей версии песни I will always love you музыкант опубликовал в Instagram.
На записи можно увидеть удивленных прохожих, которые останавливаются, чтобы послушать песни в исполнении Хлывнюка.
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Напомним, группа Бумбокс недавно отправился с концертами в Европу. Они сыграли три концерта в России - в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. 16 ноября украинцы выступят в Риге, а 17 - в Таллине.
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