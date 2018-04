Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык

Квитка Цисык на съемках рекламы "Have You Driven a Ford Lately?"

Сегодня, 4 марта, известной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык исполнилось бы 65 лет. К сожалению, оперная и блюзовая исполнительница, которая всю жизнь популяризовала украинскую культуру, ушла из жизни 20 лет назад – в 1998 году.

Квитка Цисык (Квитослава-Орыся Цисык) – дочь послевоенных эмигрантов из Западной Украины, которая родилась и прожила всю жизнь в США. Голосом Квитки восхищался весь американский шоу-бизнес. Артистка работала с Уитни Хьюстон, Майклом Джексоном и другими мировыми звездами. Песня You Light Up My Life (Ты озаряешь мою жизнь), которую Цисык исполнила в одноименном фильме, получила Оскар, Золотой глобус и была номинирована на Грэмми.

© brentramsey.com/Flickr

Всех достижений Квитки Цисык не перечесть. Но в родной Украине певицу услышали преимущественно после ее смерти. Два украиноязычных музыкальных альбома, которые Квитка выпустила за свой счет, популярны до сих пор. Стоит отметить, что в 1990 году обе пластинки были номинированы на премию Грэмми в категории "современный фолк".

В Украине Квитка Цисык была только раз – в 1983 году певица приехала с мамой во Львов, но поездка была фактически тайной, поскольку в Советском Союзе на творчество Цисык, в репертуаре которой были песни про УПА и сечевых стрельцов, в то время существовал запрет.

В очередной раз приехать на родную землю Квитка Цисык планировала после обретения Украиной независимости. Артистка мечтала организовать в Украине концерт, но этой мечте так и не суджено было сбыться. После длительной борьбы с раком 29 марта 1998 года, не дожив 5 дней до своего 45-летия, Квитка скончалась дома в окружении семьи.

В день рождения американской звезды с украинской душой НВ STYLE предлагает вспомнить лучшие песни в исполнении Квитки Цисык.

You Light Up My Life

Верше, мій верше

Я піду в далекі гори

Ой ходить сон коло вікон

You're Winning The World Over

Два кольори

Де ти тепер

Ніч така, Господи, місячна, зоряна

Журавлі

Рiдна мати моя

