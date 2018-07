7 секретов из музыкального шкафа фестиваля UPark

Лайн-ап UPark Festival в 2018-м мог бы конкурировать с десятками европейских фестивалей. Хотя бы потому, что на его сцене свои новые альбомы представят Gorillaz и Young Fathers. Здесь впервые в Украине выступят Massive Attack, а вместе с ними представят свою музыку лучшие молодые артисты Швеции и Исландии – Tove Lo и Kaleo. Но даже это не все.

Все участники везут в Украину свои шоу в наилучшем виде и у каждого с собой в чемодане свои сюрпризы. Мы пересмотрели сетлисты и райдеры артистов фестиваля, и вот что узнали о шоу музыкантов, чью музыку Киев услышит 25 и 26 июля.

Gorillaz выступят в лице 41-го музыканта на сцене



Команда Gorillaz вместе с новым альбомом The Now Now в Киев везет шоу класса A. А это значит, что кроме 41 музыканта на сцене, в Киев едут наилучшие декорации и спецэффекты. Это будет именно то шоу, которое они представят летом на французском фестивале Lollapalooza и на венгерском Sziget.



Kaleo споют трек Шер



Лайв исландцев Kaleo – еще тот праздник для ценителей инди. В первый свой визит в Украину авторы хита Way Down Me Go исполнят в буквальном смысле все – материал из своих пластинок Kaleo и A/B. В добавок исландцы готовятся удивить публику своей версией хита Шер – Bang Bang (My Baby Shot Me Down).



Tove Lо нагишом и с горячими хитами



Прямиком с горячих позиций чартов Billboard Tove Lo летит на сцену UPark, чтобы представить здесь свое танцевальное шоу. Музыкальные СМИ уже называют ее поп-принцессой, а она просто делает то, что у нее получается лучше всего. Сочиняет песни для Ellie Goulding, гастролирует вместе с Katy Perry и Coldplay, а главное пишет себе треки, которые взрывают хит-парады. А еще будоражит публику на своих шоу, раздеваясь.



Лучшая молодая группа Украины на фестивале UPark



За 2017-й электро-фолк группа YUKO удостоилась звания «Прорыв года» чуть ли ни от всех музыкальных СМИ Украины, а уже сейчас они сотрудничают с MØ и Diplo. Семимильными шагами команда движется вперед, и 26-го июля мы их увидим на UPark, где группа представит свой первый полноформатный альбом Ditch.

Одна сцена для Massive Attack и Young Fathers



Massive Attack уже переводят на украинский некоторые фразы, чтобы запустить их на LED-экранах во время своего шоу. Но самым ожидаемым сюрпризом, о котором известно на сегодня, должна стать та часть лайва, в которой Massive Attack приглашают на сцену Young Fathers. Вместе команды исполнят Voodoo in My Blood и Way Up Here.

ONUKA озвучит свою «Мозаику»



Лайв ONUKA на киевском UPark станет единственным шоу группы перед осенним сольником в StereoPlaza. Концерт станет фактически единственной возможностью услышать хорошую часть из нового альбома MOZAЇKA задолго до осенней презентации. Из нового группа исполнит треки GUNS DON’T SHOOT, STRUM, VATRA и GOLOS. И это даже не все.



Bonobo и его живое выступление



Bonobo, он же Саймон Грин, уже бывал в Украине, но только на UPark впервые выступит с полноформатным лайв-шоу. Закончив свой тур в поддержку пластинки Migration по США, музыкант перекидывает свой музыкальный десант в Европу. Его теперешнее шоу в жанровом смысле, без преувеличений, безгранично, в нем есть все – от хип-хопа до поп-музыки. Добавь сюда LED-экраны размером в хороший двухэтажный дом для многодетной семьи, световое шоу и получится именно то, что мы увидим в Киеве.