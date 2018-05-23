2CELLOS на финале Лиги чемпионов в Киеве. Лучшие каверы известного дуэта виолончелистов

Уже в эту субботу, 26 мая, на НСК Олимпийский состоится финал Лиги чемпионов. Но прежде чем футболисты Реала и Ливерпуля сразятся в игре, легендарный хорватский дуэт виолончелистов 2CELLOS исполнит гимн Лиги Чемпионов.
"Для нас это великолепная возможность оказаться частью такого невероятного мероприятия. Это событие мы запомним на всю оставшуюся жизнь. Ждем не дождемся этого выступления", – поведали музыканты о предстоящем событии.
Словенец Лука Шулич и хорват Степан Хаусер из дуэта 2CELLOS начали играть на виолончелях еще в детстве. До своего объединения в 2011 году музыканты часто соперничали друг с другом на различных конкурсах. Огромную популярность и мировое признание дуэту принесло исполнение песни Майкла Джексона Smooth Criminal. А видео с кавер-версией песни AC/DC Thunderstruck набрало более 118 миллионов просмотров на YouTube.
27 мая 2CELLOS дадут большой концерт в столичном Дворце Украина, а днем ранее музыканты представят свою версию гимна Лиги чемпинов в момент, когда на поле выстроятся игроки Реала и Ливерпуля.
В преддверии самого ожидаемого футбольного матча этой весны НВ STYLE предлагает вспомнить лучшие каверы талантливых виолончелистов 2CELLOS на известные мировые хиты.
Seven Nation Army
They Don't Care About Us
Smells Like Teen Spirit
Game of Thrones
My Heart Will Go On
Smooth Criminal
Thunderstruck
Highway To Hell
Eye Of The Tiger
Hysteria
Despacito
We Found Love
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