22 июля во Львове на закрытии фестиваля LvivMozArt прозвучит оригинальная скрипка Моцарта

Скрипка, которая была изготовлена ​​мастером Пьетро Антонио Далла Коста в Тревизо, Италия, в 1764 году и принадлежала и использовалась В. А. Моцартом во время его последних лет жизни в Вене, в этом году впервые в Украине прозвучит на фестивале LvivMozArt.

Ее любезно предоставляет Зальцбургский фонд Моцартеум, обладающий крупнейшей в мире коллекцией оригинальных вещей семьи Моцартов.

Скрипка, которая была изготовлена мастером Пьетро Антонио Далла Коста в Тревизо, Италия, в 1764 году и принадлежала и использовалась В. А. Моцартом



В 1957 году в журнале «Скрипки и скрипачи» появилась сенсационная новость: найдена еще одна скрипка Вольфганга Амадея Моцарта! Макс Меллер, эксперт по скрипичному делу, опубликовал подтверждающий документ и полностью описал особенности этого прекрасного инструмента. Мощное и устойчивое звучание; верхняя дека – из ели, нижняя – из необычайно красивого клена; сделанная в 1764 году итальянским мастером Пьетро Антонио Далла Коста в Тревизо.

История скрипки Коста почти детективная. Скорее всего, Моцарт приобрел её в районе 1780. Инструмент отличного качества, между тем, был недорогим, ведь новые скрипки стоят дешевле старых. По сравнению с его предыдущей скрипкой Зальцбург эта оказалась богаче по тембру и сбалансированнее по звучанию.

После смерти гения издатель и композитор Иоганн Антон Андре осенью 1799 года купил инструмент у вдовы Моцарта. Примерно в 1840 году его у Хофрата Антона Андре приобрел ученик Иоганна Андре – Генрих Хенкель, и в семье Хенкель скрипка оставалась до начала XX века.

В какой-то момент скрипка оказалась в собственности фирмы Hill & Sons, и на 100 лет исчезла из публичного пространства. Инструмент хранился под замком. В 1988 году он попал в частную собственность, и находился где-то на юге Германии, и лишь недавно – в 2013 году – был приобретен доктором Никола Лейбингер-Каммюллером с намерением пожертвовать его Зальцбургскому фонду Моцартеум. Скрипка была передана Моцартеуму 13 сентября 2013 и, скорее всего, впервые за 100 лет прозвучала на публичном концерте.

За пять лет она побывала в Японии, Италии, Германии, Швейцарии, Литве и на Кубе. И вот теперь в знак почтения сына Моцарта и всех ценителей музыки Вольфганга Амадея Зальцбургский фонд Моцартеум впервые предоставляет скрипку Коста для украинского концерта. «Инициатива создания фестиваля LvivMozArt подтверждает, что музыка объединяет людей по всему миру – несмотря на границы и языковое многообразие», - комментируют представители фонда.

Билеты на сайте: http://mozart.lviv.ua/