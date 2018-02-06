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Восемь лучших музыкальных релизов января по версии НВ

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Восемь лучших музыкальных релизов января по версии НВ

Мы послушали новые релизы украинских музыкантов и собрали понравившиеся песни в январский плейлист от НВ.

Альбомы

Somali Yacht Club - The Sea

Львовские стоунер-рокеры с ироничным названием Somali Yacht Club выпустили новый (третий) альбом под названием The Sea. Он не перенасыщен текстами, но вот качественного гитарного перегруза в нем достаточно. Запись получилась мелодичной и приятной - понравится не только любителям рока. Единственный его минус - это отсутствие 100%-ных хитов, но на самом деле о хитовости его песен судить все равно прийдется вам. 

Лучшая песня: Blood Leaves a Trail

Леді Джанк - Я хочу, щоб грав комп’ютер

Группа заявляет, что это их самый честный и самый зимний альбом. Запись "качает", в сравнении с предыдущими работами в ней гораздо больше электроники, фактически во всех композициях присутствуют электронные семплы и звуки. Радует, что музыканты не боятся экспериментировать и стараются следовать мировым трендам, хотя в плане самой музыки и текстов ничего нового они не изобрели. 

Лучшая песня: Мене нема

 

 

Zagreb - Wannabe

Второй альбом днепровской группы Zagreb. Если вы еще не устали от танцевального инди-рока, ищете приятную комфортную музыку, смело качайте (легально) этот альбом. 

Лучшая песня: Wannabe

BRAT - V$TAVЛЯЄ

Депрессивный мрачный украинский хип-хоп с 100%-ным электронным звуком и злободневными текстами. Наркотики, ненормативная лексика, уличная эстетика, отношения к государству, сатира - вещи, которые пронизывают альбом V$TAVЛЯЄ.

Лучшая песня: ФОП, ітнддсм.

 

Олдскульний Ніндзя - Останній Динозавр

Еще один исполнитель из Днепра и еще один хип-хоп альбом. Олдскульная читка, олдскульный бит, скретчи, то, как эта девочка-подросток чувствует хип-хоп культуру, вызывает восторг.

 

Синглы

YEYO (её) - Ballada

Первый сингл группы её после выхода успешного альбома Чоловік-муза. Баллада - это тот же качественный лирический поп, что и на."музе". Музыканты говорят, что зима - пора для самых грустных и самых красивых песен, и новый трек тому подтверждение.  

TAYANNA — Леля

Поп-певица TAYANNA представила песню, с которой будет участвовать в отборе на конкурс Евровидение-2018. Энергичный я танцевальный трек на украинском языке. Мелодия очень легко запоминается, наверное, это самое главное на Евровидении. 

 

Клип. DZ'OB - Techno 2

Музыканты из Днера в этом январе решили показать, что никто другой кроме них в Украине музыку не делает. Инструменнтальный коллектив DZ'OB, который в 2017 году выпустил мощный альбом Basement Suite, решил визуализировать его гипнотическими анимациями. Вот первая ласточка. 

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