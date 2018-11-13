10 любимых треков Laura Marti. Что звучит в наушниках украинской исполнительницы джаза

Известная украинская джазовая вокалистка и композитор Laura Marti приглашает заглянуть в малознакомый, в чем-то пугающий и неизменно завораживающий сложностью и музыкальным разноцветьем мир джаза, и не только в него – не джазом ведь единым живут джазовые музыканты.

Он настолько необычен, что надежно выдергивает слушателя из привычного ему мира, заставляя замереть и вслушаться. Джаз, как и классическая музыка – бездонны, их мирами можно бродить бесконечно, на ощупь или с опытным проводником. Laura Marti приглашает совершить путешествие по музыке, которую слушает сама. В этом году она подарила нам несколько интересных песен, и среди них волшебная Пташина молитва, записанная вместе с Katya Chilly и совсем свежая романтичная Hostage. Своим плейлистом Лаура поделилась с НВ Style.

Maria João е Mário Laginha - Há gente aqui

Если вам нужно оторваться от реальности, стать чище, отрастить крылья, советую слушать этот дуэт. Прогулка по другой прекрасной планете вам обеспечена.

Esperanza Spalding - You have to dance

Кому необходима инъекция креатива, очень рекомендую эту исполнительницу. Для меня она – фабрика идей. Эсперанца – талант и мастер удивлять.

Pink! - What about us

Люблю ее драйв в голосе, мощь и силу, простоту в общении с публикой.





Lars Danielsson - Granada

Обожаю этого музыканта за его мелодизм, легкость и умение летать. За то, что происходит с моей душой, когда слушаю его альбомы Liberetto. Я словно становлюсь очень мудрой и сразу все знаю. (Смеется.). В этом году мне посчастливилось спеть с этим великолепным музыкантом на главной сцене Leopolis Jazz Fest, а также написать слова на украинском языке для его песни.

Джамала - Шлях до дому

Когда заигрался и устал от суеты, работы и стремления быть успешным, от общения и вечного праздничного парада, вспоминаешь о самом главном в жизни: родителях, доме, семье.

Coldplay - Paradise

Влюблена в голос Криса Мартина. Он какой-то нереально крутой исполнитель и песни пишет нереально крутые. А игра, в которую он играет, точно не холодная, а очень теплая.

The Northern Governors - Drive

Довольно молодая группа из Финляндии. Мне ее подсказали друзья. Такой себе ритм-н-блюз-фанки-джаз. У них огромный состав, много вокалов, медная группа. Часто используют рэп. Звучит мощно. И сразу видно, что на сцене – семья. (Смеется.) Они там все друг другу родственники.

A great big world and Christina Aguilera - Say something

До того нежная и простая песня, она бьет в самое сердце. Напоминает мне о том, что нам всегда нужно отражение в глаза любимого человека и его поддержка. Мы сильны, когда мы в паре.

Esbjörn Svensson Trio - Seven Days Of Falling

Эта композиция особенно подходит для осени, для размышлений и разговора с самим собой. Или для глубокой медитации. Об этом уникальном шведском трио я узнала, когда еще жила в Харькове и смотрела канал Mezzo. Тогда и влюбилась в них.

Ain't Got No, I Got Life - Nina Simone

Добрая старая песня Нины Симон о том, что я ничего не имею, у меня нет благ, но у меня есть ноги, руки, глаза, рот... У меня есть моя жизнь, у меня есть душа.

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