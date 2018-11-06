10 любимых треков LAUD. Что звучит в наушниках у самого узнаваемого голоса Танцев со звездами

LAUD, он же, Влад Каращук, он же суперфиналист шоу Голос країни, он же финалист Национального отбора на Евровидение 2018, он же один самых узнаваемых голосов шоу Танцы со звездами. В октябре LAUD представил свой дебютный альбом Музика и готовится к большому концерту 7 ноября в клубе Atlas.

Открытый и улыбчивый молодой певец – яркий представитель новой современной украинской сцены – только начинает свой взрослый сознательный музыкальный путь. Он влюбляет в себя характерным вокалом и искренней улыбкой, а каждая новая песня и клип обещают, что LAUD станет еще тем сердцеедом. В какую музыку он сам влюбляется с первых нот LAUD рассказал специально для НВ Style.

Black Eyed Peas - CONSTANT pt.1 pt.2 feat. Slick Rick

Никогда целенаправленно не слушал эту группу, но сейчас, после того, как они вернулись к истокам хип-хопа и начали делать совсем не коммерческий продукт, меня заинтересовало их звучание. Сочетание трушного, «настоящего» хип-хопа с электронной музыкой, полиритмия и многое другое - вот он, новый саунд знаменитых Black Eyed Peas.

Anomalie - VELOURS

Французский пианист Anomalie передает своей игрой столько музыкальных красок, и делает это так филигранно, что хочется слушать и слушать. Каждый раз ты открываешь для себя новые нюансы.

Masego ft SiR - Old Age

Этот артист покорил меня с первых нот. Его музыка особенная. Вкрапления полуклассических аккордов, саксофон, смешанный с трепом - поистине услада для ушей. Эклектика XXI века.

Mac Miller - Hurt Feelings

Никогда не был поклонником рэпа, но этот парень выделяется из общего ряда исполнителей своей искренностью и скромностью. К сожалению, я начал следить за этим артистом уже после его смерти. Рэп Мака Миллера очень музыкальный и мелодичный, а аранжировки джазовые. Стоит один раз его послушать, и вы запомните его звучание навсегда.

Allen Stone - Brown Eyed Lover

Мало знаком с творчеством этого артиста, но именно эта песня очень запала в душу...

Anderson .Paak - TINTS (feat. Kendrick Lamar)

Очень крутой музыкант, обязательно послушайте все его альбомы. Это, как говорят, true.

Buddy - Shine

Услышал этот трек в кафе и моментально влюбился. Ну какой же он потрясающий!!!!!

IIMBA LIIVES LONG! feat. KAMAU! - BAD FOR THE SOUL!

Я никогда не слышал ничего подобного. Послушайте, как звучит перкуссия - это просто невероятно!

John Mayer Still Feel Like Your Man

К музыке Джона Майера я возвращаюсь очень часто. Долгое время я вдохновлялся его лайвами, виртуозной игрой на гитаре и самобытным саундом. Безусловно, один из самых талантливых музыкантов современности!

Maroon 5 Girls Like You ft. Cardi B

Однажды рок-группа Maroon 5 полностью изменила звучание и взлетела до космических высот популярности. Теперь это электро-поп с необычными ритмами, запоминающимися хуками, и красивыми, почти джазовыми аккордами. Их последний альбом Red Pill Blues я переслушал 100 тысяч раз. Судя по всему, эти парни готовы меняться и дальше, так что готовимся удивляться, друзья!

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