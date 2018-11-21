10 любимых треков Христины Соловий. Что звучит в наушниках принцессы лемков

На музыкальные вкусы Христины Соловий частично повлияла родная бабушка, которая пела внукам старинные галицкие и лемковские песни. Ей удалось влюбить в эти песни миллионы слушателей благодаря дебютному альбому Жива вода.

Сейчас Христине почти 26 лет. Два месяца назад она выпустила новый альбом авторских песен Любий друг. Какой музыкой вдохновляется представитель новой украинской сцены, какие песни преобладают в ее плейлисте, Христина рассказала НВ Style.

Charlotte Gainsbourg - Rest

Всегда настоящая, уязвима и очень чувственная Шарлотта давно звучит в моих наушниках. Это одна из последних и самых красивых ее песен.

Craig Armstrong - Green Light (feat The xx)

Большинство саундтреков из фильма Великий Гэтсби уже несколько лет в моем топе, а эта композиция скорее вдохновляла меня при создании саунда для струнных в альбоме Любий друг.

Florence + The Machine - Various Storms & Saints

Каждый раз восхищаюсь мелодиями, которые создает Florence. Это любимая песня. Особенно красиво здесь звучат гитары.

Ennio Morriccone - Humbert on the Hillside (Lolita OST)

Фильм Лолита я посмотрела раньше, чем прочитала роман Набокова. И фильм, и книга стали моими любимыми. А саундтрек Морриконе добавляет чарующей элегичности этой прекрасной истории.

Michel Jonasz - Est-ce la paix qui passe dans l'espace

Такую музыку обязательно надо слушать на виниле. Это 100% французский классика, включив, можно оказаться в Париже. Не помню, где услышала впервые. Это бесконечно красиво.

Chromatics - Shadow

Это музыкальное открытие третьего сезона Twin Peaks. Атмосферный минималистичный саунд с винтажным окраской. Очень нравится.

Правиця - Губи солодоньки

Талантливая и очень чувственная работа украинской группы. Каждый раз вызывает мурашки.

Balthazar - Leipzig

Песня харизматичная настолько, насколько и группа. Не пропустила бы их живого выступления.

Anderson. Paak - Come Down

Такой жизнеутверждающей музыки в моем плейлисте немного. Всегда поднимает настроение.

Radiohead - Present Tense

Часто кажется, что это больше чем музыка. Любимая песня с альбома A Moon Shaped Pool. Вообще не представляю своего плейлиста без Radiohead.

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