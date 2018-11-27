10 любимых треков Фоззи и Фагота. Что звучит в наушниках лидеров ТНМК

Два года назад ТНМК громко отпраздновал 20-летие. Тогда на концерте они радостно пели песню Фідель: «Поки Фідель живийя – іще малий». На следующий день Фидель Кастро умер. Чтобы понять, повзрослели ли ребята - надо послушать их свежий седьмой студийный альбом 7, увидевший свет в прошлую пятницу, в который вошли только семь песен.

Песня Янголи, на которую недавно состоялась премьера клипа, снятого на основе fashion-фильма Неразлучные Ольги Навроцкой, Гострі ножі, записанная вместе с украинским рок-легендами Братами Гадюкіними, Друга новина - саундтрек к фильму Бобот и энергия Вселенной, Хоббіт и другие точно найдут место в вашем плейлисте, но звучит в наушниках лидеров ТНМК? Александр Фоззи Сидоренко и Олег Фагот Михайлюта позволили НВ Style заглянуть в свои любимые записи.

Фоззи

Wyclef Jean - Warrior

Мои наушники - территория, свободная от маркетинга и чартов. В этом году в них чаще всего звучала эта песня.

SAINt JHN - Roses

Я не сильно ориентируюсь в современных слабых 60 bpm, но этот трек очень органичен.

Method Man & Blimes - Hot Damn

Blimes - одна из новых МС, за которыми интересно наблюдать.

Twenty One Pilots - Heathens

Для меня современная музыка звучит именно так. Ничего лишнего. Перфектного.

Cypress Hill - Band Of Gypsies

Как уже неоднократно говорили - «муравьи не нае ** шь».

Фагот

Joey Purp - Elastic

Иногда трудно объяснить, но качает и вне жанров совсем. Люблю эксперименты.

Anderson Paak - Bubblin

Люблю, когда и танцевать хочется, и сарказм умный в текстах.

Noga Erez - Dance While You Shoot

Открытие последнего месяца - харизма заполняет пространство.

Alyona alyona - Председателя

Разрывает шаблоны и плюет в лицо истеблишмента, мощный боец ​​альтернативного фронта.

Youra - Praktika

Бардаш кросавчег, жжот от души, и мне это очень импонирует.

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