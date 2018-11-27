10 любимых треков Фоззи и Фагота. Что звучит в наушниках лидеров ТНМК

Два года назад ТНМК громко отпраздновал 20-летие. Тогда на концерте они радостно пели песню Фідель: «Поки Фідель живийя – іще малий». На следующий день Фидель Кастро умер. Чтобы понять, повзрослели ли ребята - надо послушать их свежий седьмой студийный альбом 7, увидевший свет в прошлую пятницу, в который вошли только семь песен.
Песня Янголи, на которую недавно состоялась премьера клипа, снятого на основе fashion-фильма Неразлучные Ольги Навроцкой, Гострі ножі, записанная вместе с украинским рок-легендами Братами Гадюкіними, Друга новина - саундтрек к фильму Бобот и энергия Вселенной, Хоббіт и другие точно найдут место в вашем плейлисте, но звучит в наушниках лидеров ТНМК? Александр Фоззи Сидоренко и Олег Фагот Михайлюта позволили НВ Style заглянуть в свои любимые записи.
Фоззи
Wyclef Jean - Warrior
Мои наушники - территория, свободная от маркетинга и чартов. В этом году в них чаще всего звучала эта песня.
SAINt JHN - Roses
Я не сильно ориентируюсь в современных слабых 60 bpm, но этот трек очень органичен.
Method Man & Blimes - Hot Damn
Blimes - одна из новых МС, за которыми интересно наблюдать.
Twenty One Pilots - Heathens
Для меня современная музыка звучит именно так. Ничего лишнего. Перфектного.
Cypress Hill - Band Of Gypsies
Как уже неоднократно говорили - «муравьи не нае ** шь».
Фагот
Joey Purp - Elastic
Иногда трудно объяснить, но качает и вне жанров совсем. Люблю эксперименты.
Anderson Paak - Bubblin
Люблю, когда и танцевать хочется, и сарказм умный в текстах.
Noga Erez - Dance While You Shoot
Открытие последнего месяца - харизма заполняет пространство.
Alyona alyona - Председателя
Разрывает шаблоны и плюет в лицо истеблишмента, мощный боец альтернативного фронта.
Youra - Praktika
Бардаш кросавчег, жжот от души, и мне это очень импонирует.
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