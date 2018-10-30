10 любимых треков Alina Pash. Что звучит в наушниках битанги

Alina Pash стремительно ворвалась на украинскую музыкальную сцену с клипом и синглом Битанга, который в день своего выхода буквально взорвал социальные сети.
Кроме интересного сочетания хип-хопа с поп-музыкой, нового для рядового украинского слушателя закарпатского диалектизма битанга, или хулиганка - так маленькую Алину называл ее дедушка - певица в дебютной видеоработе удивила яркими образами, созданными украинским стилистом и дизайнером Валерием Топалом. В творческом багаже у Alina Pash еще один сингл Oinagori - интересная обработка народной песни и, конечно же, целая концертная программа, с которой она уже выступила на нескольких крупных фестивалях. Два сингла уже звучат в наших наушниках, ждем продолжения.
Нам же интересно, что звучит в наушниках певицы. НВ STYLE просил Alina Pash поделиться своим плейлистом.
ДахаБраха - Весна
Для меня это лучший пример украинской музыки. Всегда показываю этот трек иностранным друзьям и даже начинаю с него свои dj-сеты.
Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own
Love of my life. Пластинка звучит часто дома, особенно когда остаюсь одна. А под эту песню почему-то всегда рыдаю.
Erykah Badu Dial'Afreaq
Мисс, которая заворожила мое тинейджерское сердце и сказала "Сестра, всьо буде йов". (Смеется.)
James Blake - Do not Miss It
Люблю храбрых эксперементаторов, а Джеймс именно такой.
Rosalía - Malamente
Последний год она живет в моем Itunes. Просто top young power! Можно ее даже назвать испанской Beyonce
Missy Elliott - Work It
Мамка! Ой, сколько динамиков я сожгла из-за нее! Неповторимая!
Beyoncé - Formation
Ну это и так ясно и без объяснений. The Queen!
Childish Gambino - Redbone
Любые выкрутасы этого пацана вставляют. Like!
Vince Staples - War Ready
Любимчик - читка, биты, темы.
Drake - Nonstop
Куда же без Дрейка?
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