10 любимых треков Alina Pash. Что звучит в наушниках битанги

Alina Pash стремительно ворвалась на украинскую музыкальную сцену с клипом и синглом Битанга, который в день своего выхода буквально взорвал социальные сети.

Кроме интересного сочетания хип-хопа с поп-музыкой, нового для рядового украинского слушателя закарпатского диалектизма битанга, или хулиганка - так маленькую Алину называл ее дедушка - певица в дебютной видеоработе удивила яркими образами, созданными украинским стилистом и дизайнером Валерием Топалом. В творческом багаже у Alina Pash еще один сингл Oinagori - интересная обработка народной песни и, конечно же, целая концертная программа, с которой она уже выступила на нескольких крупных фестивалях. Два сингла уже звучат в наших наушниках, ждем продолжения.

Нам же интересно, что звучит в наушниках певицы. НВ STYLE просил Alina Pash поделиться своим плейлистом.

ДахаБраха - Весна

Для меня это лучший пример украинской музыки. Всегда показываю этот трек иностранным друзьям и даже начинаю с него свои dj-сеты.

Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own

Love of my life. Пластинка звучит часто дома, особенно когда остаюсь одна. А под эту песню почему-то всегда рыдаю.

Erykah Badu Dial'Afreaq

Мисс, которая заворожила мое тинейджерское сердце и сказала "Сестра, всьо буде йов". (Смеется.)

James Blake - Do not Miss It

Люблю храбрых эксперементаторов, а Джеймс именно такой.

Rosalía - Malamente

Последний год она живет в моем Itunes. Просто top young power! Можно ее даже назвать испанской Beyonce

Missy Elliott - Work It

Мамка! Ой, сколько динамиков я сожгла из-за нее! Неповторимая!

Beyoncé - Formation

Ну это и так ясно и без объяснений. The Queen!

Childish Gambino - Redbone

Любые выкрутасы этого пацана вставляют. Like!

Vince Staples - War Ready

Любимчик - читка, биты, темы.

Drake - Nonstop

Куда же без Дрейка?

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