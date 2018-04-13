Женщины, шампанское, бильярд: Пять книг об известных художниках

Известные личности во всех книгах этого обзора - по большей части неизвестны широкому зрителю. Их закулисные, неофициальные жизни описаны честно, подробно, без идеологического надрыва.

И если были в жизни художников женщины, деньги, пьянки-гулянки и дуэли не только на бильярде, то они вписаны в культурный контекст эпохи, а не показаны авторами исключительно ради скандала.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко собрал для НВ STYLE пять книг, повествующих об известных художников.

Еліс Гофман. Шлюб протилежностей. - Х.: Фабула

Несмотря на то, что в основе сюжета этого увлекательного романа лежит история жизни известного художника-импрессиониста Камиля Писсаро, автор сделала из него яркую сагу о любви вопреки социальным запретам и суевериям. В самом начале романтической истории мы узнаем о жизни на острове Сент-Томас, в Карибском море, и в частности о девушке Рашель из семьи евреев, бежавших от инквизиции из Европы. Героиня мечтает о поездке в Париж, но вынуждена выйти замуж за старшего мужчину, чтобы спасти семейное дело, как этого хочет отец.

Брак не был счастливым, но женщина нашла утешение в детях. И только после того, как после смерти мужа она влюбляется в его племянника, который прибыл на остров в деле наследия, жизнь вспыхивает яркими красками, и начинается страстный роман. Конечно, церковь не одобряет этого «брака противоположностей», но именно теперь Рашель может, наконец, увидеть Париж, уехав туда с детьми. И здесь история «противоположностей» повторяется, поскольку ее сын, художник Камиль, влюбляется в девушку-горничную, а мать всячески противится этим отношениям. И вот тогда уже сын напоминает ей - нет, не об искусстве или любви, а о том, что именно она, капризная и упрямая женщина все делала так, как ей хотелось. В том числе с воспитанием сына, который вопреки всему стал, тем не менее, всемирно известным художником.

О. Денисенко, М. Скульский. Василий Ермилов: известный и неизвестный. - М.: ХГАДИ

В альбом, посвященном творчеству Василия Ермилова, вошли работы легендарного харьковского авангардиста-конструктивиста, которые находятся в частных коллекциях. Впрочем, сам художник в этом уникальном издании преимущественно неизвестен. Так маляр-альфрейник периода 1910-х гг., то автор мифического памятника Пикассо в эпоху 1960-х. Из футуристического прошлого 1920-30-х годов представлена ​​лишь пара-тройка портретов. Остальные работы - это соцреализм в монументальном искусстве и дизайне. Эскизы мозаичных панно, интерьеры магазинов, клубов и другой советской архитектоники. А также акварельные пейзажи и графические натюрморты вроде Розы в бутылке 1950-х годов.

Кстати, ни один из монументальных проектов Ермилова в 1960-х годах не был реализован. Опального авангардиста, который оставался в родном Харькове во время Второй мировой войны и якобы сотрудничал с немцами, власть считала городским сумасшедшим. Преподавая в местном Художественно-промышленном институте, он «вхолостую» оформлял новый быт, воюя с партийным начальством. Нереализованные проекты Ермилова канули в Лету слухов и сплетен, только сегодня всплыв из болота истории в своеобразном отчете харьковских коллекционеров о проделанной работе.

Дмитро Горбачов. Авангард Йогансена. - Л.: Наутілус

Украинский авангард 1920-х годов - явление универсальное, здесь всегда царила атмосфера коллективизма, цехового родства муз, творческих тандемов и адюльтеров. Поэтому в этом проекте, созданном на основе романа Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей любовницы прекрасной Альчесты в Слобожанскую Швайцарию (1928) Майка Йогансена, не обошлось без рассказов о быте, подробных комментариев и сопроводительных иллюстраций.

«Коли б якийсь письменник напав би на думку пересунути взаємні ролі ляндшафту і дієвих осіб, то це була б зовсім інша справа», - мечтал автор в упомянутом романе. И только сегодня, минуя эпоху тектонических сдвигов как «тоталитарного», так и «независимого» ландшафтов - мечты репрессированного писателя воплотились в интересную географию стиля, который называется «Украинский авангард». Личность самого Йогансена - поэта, прозаика, теоретика и спортсмена, который обыграл на бильярде самого Маяковского, в этом роскошном издании отнюдь не потеряна в океане букв и картинок. Научные тексты и сам роман Йогансена удачно проиллюстрированы работами Бурлюка, Петрицкого, Экстер, Малевича, Ермилова и других художников-авангардистов, создавали украинскую культуру 1920-30-х годов.

Віта Сусак. Українські мистці Парижа. 1900-1939. - К.: Родовід

Задача автора этого альбома-монографии состояла не в том, чтобы отстаивать в очередной раз национальное достоинство малороссов, а доказать, что в украинском искусстве существовал даже феномен «парижской школы». Или наоборот, что на «праздник, который всегда с тобой», которым характеризуется культурный бедлам в Париже начала ХХ века, отгуляли, среди прочих, и украинцы. Ситуационно это были три волны эмиграции 1900-1918, 1918-1939, 1945-1960 годов. Формально - «экспрессивный живописный колоризм» в творчестве Зигмунда Менкеса из Львова и Василия Хмелюка из-под Жмеринки. А если серьезно, то сами французы были не в восторге от явления под названием École de Paris, которое рассыпалось на приезжих румын с одесситами. В 1920-х годах в местной прессе даже вспыхнула дискуссия по поводу принадлежности «парижской школы» к французскому искусству.

Поэтому, когда даже украинская колония в Париже отвергала своего земляка Александра Архипенко - выдающегося в будущем художника-скульптора, а в то время «пьяницу и развратника», который не платит профсоюзных взносов и разгуливает по Парижу с куплетами под гармошку, на которой ему аккомпанировал Фернан Леже - что уж говорить о тамошнем французском начальстве из департамента культуры. Но все обошлось, и интернациональная бригада залетных художников таки создала национальное искусство Франции. В частности украинской секции этой бригады, в которой отличились Александр Архипенко, Михаил Бойчук, Соня Делоне, Василий Хмелюк, Алексей Грищенко, Хана Орлова, Владимир Баранов-Россине и др. посвящены отдельные разделы этого исследования.

Арі Турунен. Забуті історії міст: як багатство та культурний розвиток здобуваються толерантністю. – К: Ніка-Центр; Л.: Видавництво Анетти Антоненко

Это роскошно иллюстрированное издание - не просто путешествие в мировые столицы культуры, а подробный рассказ об их особенностях, которые заключаются не только в туристических прелестях. Книга известного финского социолога и писателя, - это прежде всего увлекательная экскурсия по страницам истории девяти крупных городов мира, начиная с VII в. до н.э. и заканчивая современной эпохой. Милет и Александрия, Паталипутра, Багдад и Ханчжоу, Флоренция, Исфахан, Амстердам и Сан-Франциско - всех их, как рассказывает автор, объединяло одно: толерантность и открытость к восприятию другого, что сделало возможными богатую жизнь и культурный прогресс.

Свободомыслие, взаимопонимание между этносами и государствами - вот то, о чем должны напоминать истории этих величественных городов. Что касается творческого потенциала, каждый из городов имеет свой неповторимый стиль, подробно представленный в иллюстрациях к книге. Сцены из жизни на острове Лесбос, портреты выдающихся лиц - от Архимеда до Клеопатры и Шехерезады - персидские миниатюры и средневековая живопись, до современных афиш концерта в Сан-Франциско, на которых «в полной гармонии объединились реклама индийской философии, бит-поэзии и рок-музыки» - логическое дополнение к рассказу о толерантности мировых культур.

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