Время доставать пледы и романы – 5 книг, которые развеют осеннюю хандру

Вслед за погодой медленно меняется настроение, и все чаще хочется устроиться с чашкой чая и интересной книжкой в ​​кресле, чтобы насладиться, скажем, замечательным психологическим детективом или фантастическим романом о будущем. Главное не забывать, что чтение - это своеобразная терапия, после которой обязательно появится бодрое настроение и желание принять неумолимую осень.

Кадзуо Ішіґуро. Похований велетень. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2018

Очередной интеллектуальный бестселлер британского автора - это своеобразная путешествующая история о жизни, судьбе и долгий путь супругов, решила проведать сына в далеком селе. Но только самого сына? Ибо, действительно, чего искать человеку: правды или лжи, забытого прошлого или одинокого будущего, ложного примирения или кровавой мести-войны, резкой объективности или ворожбитска иллюзии? Полная опасности дорога, которую суждено преодолеть Акселю и Беатрис, описана как сложная приключение в духе Властелина колец и Хроник Нарнии.

С одной стороны, перед нами правдивая история войны бриттов с саксами, на фоне которой развиваются события семейной трагедии. С другой стороны, тролли, великаны, гоблины и другие персонажи кельтской мифологии живут в этом романе на правах полноценных героев.

Сара Еддісон Аллен. Садові чари. – Х.: Віват, 2018

Сюжет этого магического романа, казалось, и не очень простой и не слишком перегруженный - то есть в самый раз для осеннего настроения, потому что действительно согревает своим теплом и светом. В саду, окруженном высоким забором, стоит фамильная усадьба, и среди диковинных деревьев - необычная яблоня, которая дает совершенно особенные яблоки. Считается, что они помогают предсказывать будущее. Вообще всех обитателей усадьбы можно назвать особенными, ведь женщины этой семьи имеют необычные таланты. «Однажды она дала мне клубок пряжи, - сказал Генри. - Мне было где-то четырнадцать, у нас как раз была школьная практика в городе. Я так смутился, что выбросил его. Но уже на следующей неделе он понадобился мне, когда я работал над школьным проектом. - Мужчины в этом городе рано узнают, кто такие женщины Вейверли, - сказал Лестер. - Каждый раз, когда кто-то из них рядом, навостри уши».

Поэтому действительно, одна из них - Клэр может из любого цветка, из любой травы, что растет в саду, приготовить такое блюдо, что и пальчики оближешь. Еванель делает людям неожиданные подарки, смысл которых открывается гораздо позже. Зато каким талантом может похвастаться Сидни, младшая сестра Клэр, пока неясно. Она только что вернулась домой после долгого отсутствия, вернулась туда, где надеется обрести душевный покой. Впрочем, новый сосед - как раз из тех, из-за кого теряешь покой и сон. Таким образом, перед нами волшебный роман с напряженным драматическим сюжетом, полный магического реализма и аромата цветов.

Джейн Гарпер. Посуха. – К.: Нора-друк, 2018

По сюжету этого австралийского детектива, в маленьком городке каждый скрывает свою тайну, и кто-то очень не хочет, чтобы федеральный агент, который прибыл расследовать самоубийство своего друга детства, узнал правду. Например, о том, что это никакое не самоубийство. Кроме всего прочего, экзотики здесь немного, и ситуация в глубокой провинции довольно характерна для любого захолустья. Но то, как автор психологически подогревает сюжет, позволяет не обращать на такие мелочи внимания. Не до кенгуру, как говорится, если у тебя погиб друг, а вокруг одни недомолвки, косые взгляды и сплетни.

Несмотря на то что детектив начинается чрезвычайно драматично, с описания места убийства целой семьи, вероятно отцом семейства, вся дальнейшая история. достаточно типична для маленького городка, как бы цинично это не звучало. Поэтому главный герой возвращается в родной город, но там ему не рады, потому что тень прошлого следует за ним постоянно. Ему предстоит расследовать это странное преступление, хоть это и не его работа, а проблема местного детектива. Поэтому имеем нетипичную ситуацию со стандартным набором проблем, и по внешним причинам, в данном случае в связи с засухой все они обостряются.

Рік Ріордан. Герої Олімпу. Зниклий герой. – Х.: Ранок, 2018

Этот роман - о великом Перси Джексоне - том самом сыне бога, который победил в войне с титанами, и внезапно исчез! Но в жизни он - обычный парень, поэтому его пытается разыскать девушка Аннабет, но... вместо своего друга она находит того, кто не помнит о себе ничего, кроме имени. Вскоре после этого оракул изрекает новое пророчество, и как говорится, слава Зевсу, если эти события между собой не связаны. Иначе быть новой войне..

В общем Герои Олимпа - цикл героического подросткового фэнтези, долгожданное продолжение популярной серии Перси Джексон от знаменитого Рика Риордана. В частности, в этой, первой книге Герои Олимпа. Пропавший герой, совершается Великое Пророчество: силы, страшнее титанов, угрожают Олимпа и всему человечеству, чудовища не задерживаются в Тартаре, а мертвые возвращаются с Подземного царства... В ответ на это Зевс закрывает Олимп и запрещает богам общаться со своими детьми-героями. Как это похоже на типичное поведение самовлюбленных и упрямых и богов! А может, дело в угрозе раскрытия страшной тайны, которую олимпийцы тщательно скрывали на протяжении веков? Или еще хуже - кто руководит их сознанием?

Ирина Лобусова. Тень «Райского сада». – Х.: Фолио, 2018

Начинается все в этом ретродетективе, как всегда, с мирного описания будней, когда ничто обычно не предвещало беды, но понемногу все пленяет тревожная атмосфера того времени. И вдруг стало понятно, что сейчас три часа ночи, город застыл, словно оцепенев по приказу невидимого, но очень страшного командира, а автомобиль с потушеннымы фарами, проезжающий в тени огромного каменного собора, - знак беды, имя которой «страх». Итак, на улице 1936-й год, по ночам в квартирах советских граждан все чаще раздаются звонки в дверь, и все знают, что это не предвещает ничего хорошего. Знает это главная героиня романа, которая работает врачом-педиатром.

Но ночной звонок, который напугал ее, означал совсем не то, о чем она успела подумать. На пороге стоял бывший жених, врач-психиатр, буквально умолявший осмотреть очень странного пациента. Если бы бедная женщина знала, чем обернется его согласие... Хотя на самом деле таинственный пациент, не имевший имени, будучи зарегистрирован под номером тщательно охранявшимся секретным отделом НКВД, оказался мальчишкой десяти-двенадцати лет. Понятное дело, что после этого жизнь врача летит кувырком, она становится свидетелем страшных и нелепых смертей людей, которые связаны со странным пациентом, в ее комнату подбрасывают труп, а ей самой угрожают.

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