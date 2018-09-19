Город книг. Во Львове открылся юбилейный Форум издателей

19 сентября во Львове начался юбилейный 25-й Форум издателей, который продлится до 23 сентября. В рамках самого популярного и важного книжного мероприятия Украины состоятся различные мероприятия по популяризации книг и чтения.
Открытие Форума прошло во Львовском национальном театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой при участии президента Петра Порошенко. Еще одна церемония открытия ожидается вечером среды, в 19:00.
В этом году Форум получил новый логотип, нового соорганизатора - Украинский институт книги - и новых зарубежных партнеров.
Темой юбилейного Форума стало понятие Рынок свободы - осмысление различных представлений о свободе, угроз для нее, "торгов" своими представлениями о свободе под давлением обстоятельств, а также среды, где этот феномен возникает и развивается.
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Участники книжной ярмарки уже на местах и радостно ждут книгоманов ????????. Завтра начинаем с 12:30 (ул.Коперника, 17) ✨. Билеты: bookforum.ua. Какое издательство ожидаете увидеть больше ?????... #книгиукраинською #bookforum #форумвидавцив #форумология #книги #львивмистолитературы #литература #культура #bookforum_family
В рамках Форума также состоится награждение 25 лучших книг BFL Best Book Award, литературный фестиваль, дискуссии и выставки, библиофорум и книжная ярмарка.
В Форуме примут участие более 1000 участников из Украины, 260 украинских издательств и 70 авторов из 25 стран мира.
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