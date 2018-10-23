В США выпустят два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя

Два малоизвестных рассказа авторства Эрнеста Хемингуэя, написанные в середине 1950-х годов, будут опубликованы в следующем году.

Как рассказал Associated Press распорядитель литературного наследия Хемингуэя Майкл Катакис, рассказы Монумент и Страна индейцев и армия белых будут включены в специальное переиздание классики автора По ком звонит колокол.

Издание также будет включать рассказ Комната на стороне сада, которая была мало известна читателям до того, как The Strand Magazine опубликовал ее этим летом.

Книга По ком звонит колокол: Библиотечное издание Хемингуэя должна выйти летом 2019 года.

«Я давно разговаривал с Патриком (сын писателя Патрик Хемингуэй - НВ), и мы всегда задаем один и тот же вопрос: «Есть ли причина для их обнародования?» - рассказал Катакис.

Хемингуэй написал пять рассказов в 1956 году, размышляя о своем времени в качестве свидетеля и участника Второй мировой войны. Он рассказывал своему издателю Чарльзу Скрибнеру-младшему истории, которые, вероятно, должны были быть изданы после его смерти, потому что они были «немного шокирующими», рассказывали о нерегулярных войсках, боевых действиях и людях, которые убивали других людей.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook