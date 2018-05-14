Возвращение персоны нон-грата. В Каннах проходит премьера триллера Ларса фон Триера

Фон Триер оставался персоной нон-грата в Каннах с 2011 года

14 мая на Каннском фестивале пройдет премьера нового фильма режиссера Ларса фон Триера – триллера о серийном убийце Дом, который построил Джек.

Фон Триер оставался персоной нон-грата в Каннах с 2011 года, когда режиссер позволил себе заявление о том, что симпатизирует Адольфу Гитлеру.

Премьера фильма проходит вне конкурсной программы 71-го кинофестиваля.

Режиссер картины и актерский состав уже приняли участие в официальной фотосъемке.

Отметим, что сегодня в Сети появился трейлер фильма Дом, который построил Джек. В почти трехминутном видео показывается как главный герой, которого играет Мэтт Диллон, убивает героиню Умы Турман, а затем осуществляет еще множество кровавых преступлений.

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