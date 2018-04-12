В 2018 году выйдет неизданная книга Джона Толкина - Падение Гондолина

В этом году мир увидит "новую" книгу автора культовых Властелина колец, Хоббита и Сильмарриона – Джона Р. Р. Толкина.

Как сообщает The Guardian, книга, которую Толкин написал еще в 1916 году, но которая так и не была издана, называется Падение Гондолина и рассказывает о красивом, таинственном городе, разрушенном темными силами. Автор Властелина колец называл эту книгу "первой настоящей историей" Средиземья.

Книгу, которую поклонники творчества Джона Р. Р. Толкина смогут приобрести в августе этого года, автор написал, когда лежал в больнице после битвы на Сомме. По хронологии это первая история, затрагивающая события вселенной Властелина колец: сюжетные перипетии в Падении Гондолина происходят за тысячи лет до странствий хоббитов.

Допис, поширений Marcel Aubron-Bülles (@thetolkienist) 10 Кві 2018 р. о 2:20 PDT

По словам сына Джона Р. Р. Толкина – Кристофера Толкина, который стал редактором произведения своего отца, здесь впервые фигурируют орки и балроги, которые позже появятся и в других книгах писателя. Эта приключенческая история стала шаблоном практически всего, что Толкин написал позже.

Отметим, что Падение Гондолина станет второй "новой" книгой Толкина, которую выпускают в последние годы. В прошлом году была издана Повесть о Берене и Лютиэн, которую также редактировал сын писателя Кристофер.

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