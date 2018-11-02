Украинский Клондайк и поиски золотого кенгуру – 5 книг осеннего чтива

Осенью, когда все вокруг становится серым и тусклым, соответственно хочется чего-то теплого и яркого, что порой можно найти в обычных книгах. Представленные в этом обзоре книги не совсем простые, поскольку библейская притча, мистический роман и остросюжетный боевик могут моментально изменить настроение и подарить удовольствие от «энергичного» чтива.

Ларрі Трамбле. Помаранчевий сад. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018

Этот роман – один из важнейших для квебекской литературы – получил Премию продавцов книг в Квебеке и Литературную премию колегиантив, его опубликовали в 15 странах и поставили по его мотивам спектакль в театре. По сюжету два брата близнеца, которых очень любили все родные и близкие, с детства столкнулись с жестокостью мира – снаряд попал в их дом. «Амед и Азиз нашли дедушку и бабушку в руинах их дома. У бабушки от удара балки раскололся череп. Дедушка лежал в своей постели, изрубленный бомбой, прилетевшей с той стороны горы, за которую каждый вечер пряталось солнце».

Затем начинается выживание, месть, фанатизм, нелегкий выбор, споры братьев и решение о том, кто именно станет надевать пояс шахида-смертника, чтобы взорвать далекий город, откуда прилетел снаряд. Конечно, еще появились и чужие люди, которые требовали отомстить за смерть близких, принеся жертву. В общем этот роман – напряженный, драматический, философский – напоминает одновременно и библейскую притчу, и восточную сказку, однако автор отвергает любые этнические привязки. «Я хотел написать историю, – отмечает он, – похожую на байке, чтобы показать этот адский замкнутый круг передачи ненависти и разорвать его. Поэтому для меня было принципиально не называть ни одного региона, ни одной страны, чтобы читатель не встал на какую-либо сторону из-за причин личных, а скорее мог задуматься над происхождением этнических конфликтов и их ужасными последствиями».

Патрік Модіано. Цирк іде. – Х.: Фоліо, 2018

Автора этого романа не зря называют «виртуозом воспоминаний», и не в последнюю очередь, потому что он оживляет воспоминания о хорошо забытом, когда-либо прочитанном, ностальгическом и романтическом. «Любите ли вы Брамса?» Саган, например, «Анну Предайль» Труайя. Вот и на этот раз речь пойдет о странствующем цирке, которых, казалось, предостаточно во Франции, но именно он играет главную роль в этой симфонии чувств, возникших в сердцах двух молодых людей.

Встреча была случайной, и неизвестно, кто и кем была она, или кто он, да это и не важно. Девушка блуждает по улицам Парижа, и исчезает, словно тот цирк. Но остались воспоминания, и что теперь с ними делать? «Мы проехали Булонский лес. Затем Ворота Мюэт. Далее – Ворота Пасси. Я немного опустил стекло и вдыхал свежий ветерок, аромат мокрых листьев и влажной почвы. Мне хотелось гулять под руку с Жизель по аллеям рощи, прохаживаться вдоль озер, возле каскада фонтанов или в саду Кателана, куда я не единожды наведывался на метро в вечернее время, ​​чтобы отдохнуть от центра Парижа».

Василь Тибель. Бурштин. – Х.: Фабула, 2018

История о жизни копателей янтаря на Полесье – увлекательный динамичный боевик, сюжет которого разворачивается на фоне древней демонологии, современных политических сделок и других последствий вроде пресловутой золотой лихорадки на Клондайке. Местное население давно уже променяло привычную жизнь на охоту за сокровищами, все с детства становятся «старателями», незаконно добывая янтарь, игнорируя любую власть. Ситуация напоминает «донецкую» проблему – с осадами, перекрытиями дорог, войной с полицией как реакцией на конфискацию «производственного» имущества и, наконец, создание настоящих повстанческих групп из обиженного населения. "Не предупреждал ли майор о «полесской республике»? – рассуждает один из официальных укротителей народной стихии. – Но здесь это не пройдет, я тем сраным янтарным сепарам устрою республику!..»

Со временем сюжет приобретает драматическое напряжение, когда в поединке сталкиваются государственные силы и местные силы, которые стоят за свою «полесскую» правду, и тогда уже история становится похожа на совсем недавние события. «- Завтра сюда нацгвардию, батальон ментов нагонят, если я сообщу, что вы, сепаратисты, против государства восстали... - Видишь, как запел! Украиной он заслоняется! А когда ты титушек собирал против Майдана, ты о какой стране думал? Или полагаешь, народ совершенно глупый и не знает, на какие заработки ты пацанву в Киев отправлял? Ты, дружище, лучше эту тему не поднимай сейчас, потом на суде расскажешь – только не тем продажным судьям из города, а перед односельчанами. Мы тебе настоящий суд организуем, по совести...»

Леся Вороніна. Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру. – Х.: Ранок, 2018

Очередной бестселлер от известного автора – это иронический детектив о суперагенте 000 по имени Григорий Мамай, в котором все составляющие увлекательного чтива: погони, перестрелки, любовная интрига. Но больше всего искусный герой этой истории о золотом кенгуру напоминает Жана-Поля Бельмондо в фильме Великолепный – такой же иронично-пародийной киноленты, высмеивающей шпионский жанр в массовой культуре. Зато автор этого детектива предлагает юмор добрый и мягкий, хотя некоторые моменты напоминают крутой киносценарий, где забыто о скучных «описаниях природы» и на первый план выведен экшн, и это только на пользу яркому детективному чтиву.

«Однако в этот момент произошло непоправимое. Суперагент почувствовал, что задыхается. Он судорожно втягивал воздух, и через дыхательную трубку не просачивался кислород. Григорий понял, что если не будет действовать решительно и быстро, то захлебнется морской водой и камнем пойдет на усеянное жемчужными раковинами и ветвистыми кораллами дно. И только гигантские черепахи, студенистые медузы и светящиеся рыбки станут свидетелями его преждевременной гибели... – Всплывай на поверхность и сбрось эту дрянь! – рявкнул внутренний голос, и Суперагент не стал с ним спорить. Не было времени. Он резко снял маску с трубкой и отбросил ее подальше».

Джим Лоер, Тоні Шварц. Живи на повну! – Х.: Віват, 2018

Об этой незаменимой для культуры отношений (и не только) книге недаром говорят, что это настоящий сигнал к пробуждению. Мол, в то время когда средства массовой информации рассказывают истории о руководителях с искаженными ценностями, эта книга придаст вам уверенности и подарит четкую установку по решению ваших проблем с положительной энергетической и моральной силой. Что касается практической ценности книги, то речь в ней в очередной раз о том, что наш мир постоянно меняется. Из-за колоссальной загруженности мы стараемся оптимизировать каждый рабочий день, но управление временем уже не помогает решать проблемы.

На примерах из жизни реальных людей в книге представлены рекомендации, как выдержать жесткие требования времени, не потеряв духовных ориентиров, как стать сильнее, более уверенным и повысить производительность. Основываясь на результатах многолетних исследований, авторы сформулировали принципы управления различными типами человеческой энергии для достижения максимальной эффективности как в работе, так и в личных отношениях. «Количество энергии, присутствующей в любой момент жизни, определяется запасом физической энергии, – отмечают авторы. – Но наша мотивация – как расходовать эту энергию и стоит расходовать ли ее вообще – это уже духовный вопрос. Духовная энергия – основная сила, управляющая всеми сферами нашей жизни».

Читайте также: Неправильные пчелы - пять лучших книг осени о мистике