Страх и трепет: пять книг о странных вещах

Объединяет авторов этих книг даже не чувство страха и безысходности, которые преследуют героев их рассказов, а несколько большее. Иногда это желание в любой способ - сказочный, притчевый или фэнтезийный - противостоять Злу, что находится не где-то далеко в космосе, откуда на Землю летит комета, а внутри нас самих.

Цезарій Збєжховський. Голокост F. – К.: Видавництво Жупанського, 2018

Мир в этом романе о будущем Земли не может не пугать своей жестокостью. Вымышленный малоизвестным украинскому читателю польским фантастом, он полон опасностей и нескрываемой злобы. Идут войны, наседает саранча и вампиры, а еще из космоса приближается угроза, которой землянам нужно противостоять. При этом психологический боевик переходит в социальную драму, поскольку, кроме внешних опасностей, у главного героя еще и «внутренние» проблемы.

Именно с их перечисления в горьком монологе беглеца из Раммы - единственного убежища и цитадели - начинается этот динамичный роман. «Теоретически мы могли бы спрятаться и под Раммой, - рассуждает главный герой, «эксцентричный миллиардер», как зовет его жена, - на территории одного из заводов. Там размещаются настоящие армии, защищать машины (а при случае и свои семьи) до последнего, но Юниор справедливо заметил, что существует опасность взрыва складов, поэтому лучше рискнуть и поехать в Замок».

Фіона Бартон. Вдова. – Х.: Віват, 2018

В свое время автора этого романа, журналистку по специальности - нет, не испугала, а заинтересовала страшная правда о процессе, в котором судили за преступление мужчину. Оказывается, его жена все это время находилась в зале, оставаясь незаметной для судьи и прессы. И была, как выяснилось, единственной, кто верил в невиновность осужденного. Зато в романе ситуация диаметрально противоположная, и от этого еще более ужасающая. Ведь как должна поступить женщина, когда узнает, что ее муж - настоящий монстр?

По сюжету он, правда, никого не убивал, и сам погиб, попав под машину возле супермаркета, но ад, в который он превратил жизнь жены, вполне тянет на тяжкое преступление. Но кто убийца, который наказал деспота? Жена только говорит, что он не терпел беспорядка в жизни и семье, но что это было: убийство или самоубийство - придется узнать, только прочитав роман до конца.

Христина Козловська. Ящірка та її хвіст. - Брустурів: Дискурсус, 2018

Рассказы этого сборника, конечно, не страшны, поскольку сказки, хотя и для взрослых, но они не должны пугать читателя. Хотя иногда они действительно впечатляют, рассказывая о кузнечике и хамелеоне, старом поэте и каторжнике. «Мужчина стоял, онемев от страха, и понять не мог, откуда это чудовище в небе взялось, откуда принес нечистый чудовище это. Выбежали за мужем на крыльцо и жена с детьми, посмотрели вверх и причитать стали, и слезами заливаться».

Впрочем, эти рассказы скорее удивляют и заставляют задуматься, поскольку - странные, непростые и необычные. Их герои - «нестандартные» персонажи, которые одновременно - символы и знаки из разных сказок. Например, золотая рыбка, или ящерица и ее хвост. Сама автор называет свои рассказы «небанальными историями для души», а все зверушки, о которых идет речь, это действительно аллегории человеческих недостатков и достоинств, которые идут из культуры барокко.

Андрій Войніцький. Новини. – Х.: Фабула, 2018

Страшно в этом романе от того, что преступления все время происходят у нас на глазах, но помочь в такой ситуации - по крайней мере главному герою-журналисту - никак нельзя. Даже ездя с другом родным Харьковом, где он торгует наркотиками, он не может ничего сделать, чтобы того остановить. Но хочет ли? Поражают своей обыденностью, сцены распространения травы, спайсов и прочей «дури», которым, кажется, до краев полна Слободская столица двухтысячных годов, которые изображены ярко и убедительно.

Продолжается торговля у всех на глазах в студенческом общежитии, за полчаса зарабатывается месячная зарплата журналиста, легко и без проблем находятся «закладки» товара по всему городу. Раскручиваться же дело начинает уже с самого начала, когда на студенческой вечеринке умирает от передозировки дочь влиятельного депутата, и уже на суде указывают на того, кто в этом виноват. Впрочем, в уголовном водовороте исчезают все следы вместе со свидетелями, и два приятеля снова мчатся Харьковом, нарываясь то на кровавые разборки в баре, то на полицейский патруль, который, впрочем, так же не может противостоять их «начальству», которое дает «товар» на реализацию.

Остап Українець. Транс. – Видавництво Жупанського, 2018

На самом деле эта история не сколько страшная, столько безвыходная, хотя и говорится в ней о путешествии. И если в предыдущем романе, с которым автор этой книги дебютировал в современной литературе, происходила альтернативная реконструкция истории его родного Ивано-Франковска, то новый рассказ - это поиски главным героем самого себя. Итак, юноша отправляется в странствия, приезжая в Варшаву, где ищет якобы своего знакомого.

На самом деле - это паломничество, и сам он мало что знает о ее конечной цели, поскольку город полон знаков и символов, которые и подсказывают ему следующий шаг. Впрочем, одно он хочет знать наверняка - кто тот другой, что внутри него, а также тот, что шагает рядом. Пока дух и тело собираются вместе, навстречу герою движется тем же путем паломничества следователь из Вены, который ищет единственного свидетеля преступления. Как ни странно, именно полицейский сможет и дело расследовать, и раскрыть всю правду о путешественнике, которую сам он может узнать путем самопожертвования.

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