Стивен Кинг анонсировал новый роман в Twitter

Популярный писатель Стивен Кинг в своем Twitter анонсировал выход своего нового романа – Высота (Elevation). Книга выходит сегодня, 30 октября.

"У меня тут книга завтра выходит - Высота. Надеюсь, вы ее прочитаете, ребята", - написал Кинг в своем посте накануне выхода книги.

I have a book coming out tomorrow—ELEVATION. Hope you’ll read it, guys.