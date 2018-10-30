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Стивен Кинг анонсировал новый роман в Twitter

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Стивен Кинг
Фото: Getty Images

Стивен Кинг

Популярный писатель Стивен Кинг в своем Twitter анонсировал выход своего нового романа – Высота (Elevation). Книга выходит сегодня, 30 октября.

"У меня тут книга завтра выходит - Высота. Надеюсь, вы ее прочитаете, ребята", - написал Кинг в своем посте накануне выхода книги.

 

Высота - один самых небольших романов писателя, в нем всего 144 страниц. Сюжет романа построен вокруг болезни главного героя Скотта Кэри: он теряет вес, но внешне не меняется.

«В Стивене Кинге нет ничего легкого. Не размер его книг (часто это сотни страниц), ни то, о чем они (регулярно смерть и террор). Но, будто это вызвано нынешним состоянием нашей политики, о которой он не может прекратить твитить, Король выпустил почти невесомый рассказ. Я прочитал Elevation за меньшее время, чем потребовалось, чтобы посмотреть прошлогоднюю экранизацию книги Оно», - пишет о новой книге Кинга обозреватель The New York Times Гилберт Круз.

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