Сладкая жизнь в Париже – 5 книг об экзотических путешествиях

Авторы этих книг отрицают привычное правило туристов – в каждое путешествие брать на себя любимого, собственный самовар и старые привычки – рассказывая о том, как следует вести себя в чужой стране. Оказывается, мало знать и уважать местные обычаи, желательно еще попробовать хоть на короткое время стать одним из местных жителей – Париж, Сараево, Тбилиси.

Девід Лебовіц. Солодке життя в Парижі. Дивовижні пригоди у найславетнішому і найзагадковішому місті світу. – Х.: Віват, 2019

Автор этой увлекательной книги родился в Америке, и уже в 16 лет начал свою карьеру кондитера. Сегодня его читают миллионы желающих узнать, как правильно, полезно и главное – интересно питаться. Именно так – с интересом, юмором и иронией к самому себе подходит автор, который стал известным кондитеров в Америке, а со временем переехал во Францию. В Париже он живет уже около 15 лет, именно здесь он написал пять своих известных книг, среди которых Сладкая жизнь в Париже. Кроме экзотических французских рецептов, автор рассказывает о своей жизни в новой стране, о причинах своего переезда в Париж, а также делится адресами своих любимых мест. Мы узнаем о том, как сложно стать настоящим парижанином, и в частности таким, что ценит собственную кухню.

Ведь энтузиазм, с которым французы бросаются на борьбу за свой стол, абсолютно осознанный. Еда – это очень важно во французском самосознании, поэтому занимаются ею всерьез. Дело в том, замечает автор, питаться кое-как и неизвестно чем здесь не принято, поскольку это признак полного бескультурья. Чтобы убедиться в этом, стоит воочию увидеть (а в данном случае прочитать), сколько времени уделяется парижанами «кулинарной» проблеме.

Озрен Кебо. Сараєво для початківців. – Брустурів: Дискурсус, 2018

О военных событиях в загадочной столице Восточной Европы нам уже более или менее известно из фильмов Кустурицы, зато на этот раз перед нами частная летопись Сараево из-под пера тамошнего писца-дебютанта. «Четырехлетняя осада Сараево в 90-х, наряду с осадой Мадрида в 30-х и Ленинградом 40-х – одна из главных болевых точек истории ХХ века», – напоминает о весе тематики этой книги ее переводчица Екатерина Калитко. «Божественной дырой», «городом опасной жизни», «пустой абстракцией, темным пятном на биографии нашей планеты» называет описываемое город автор книги. Впрочем, даже в условиях выживания он не кичится мужеством или боевым настроением, что годится разве что для упомянутого романтического кино, а на самом деле все иначе.

Только войну можно принять за формотворческий признак этого многострадального края в центре Европы, но от того автору не легче. В его балканской летописи удивительная история Сараево возникает под другим ракурсом, в котором горе смешалось с радостью, как день с ночью. «Электричество не нужно, – говорит он. – Сядь в четыре во тьме и жди до восьми. В восемь – спать. Вкусный пирог – с крапивой. Холодная женщина, теплое пиво – именно то, что надо. Небритые женские ноги – разве существует что-то соблазнительнее? Итак, весь мир безумен. Правда за нами. Мы у источника жизни. На самом деле мир – это просто темное пятно на биографии Сараево».

Гіоргі Кекелідзе. Гурійський щоденник. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2017

История автора в этой экзотической документальной прозе переплетается с историей целого народа. И не только потому, что для этого самого народа молодой грузинский поэт, прозаик, публицист и ученый Гиорги Кекеладзе сделал как для его возраста уже немало. 28-летний парень, будучи директором Парламентской библиотеки, создает цифровую фотолетопись страны и цифровую библиотеку отечественной литературы, открывает уголки грузинской книги в библиотеках Нью-Йорка и Парижа, ездит в горные села, привозя жителям кипы новых изданий, принимает участие в теле- и радиодебатах, преподает в национальном университете и, конечно, пишет книги.

О чем в частности эта? О родине автора, которую он описывает с таким восторгом, достойным Маркеса и Гоголя, что сразу хочется все бросить, и хотя бы окунуться, а не податься в чудесные его края. Автора недаром называют грузинским Борхесом, его истории расплетаются множеством троп-приключений, ведущих в сад удовольствия от текста. Гостеприимство, застолье, сказки и притчи, звучащие на каждом шагу в этой удивительной Гурии, где «даже в Бога верят по-своему: гурийцы так быстро крестятся, что сам Всевышний не успевает этого заметить». Не обошлось в тексте и без секса. «Секс в Гурии называют словом «май», – замечает автор. – Это слово можно сравнить со словом «майя», что на ведийском означает «иллюзия». Однако вы можете поспорить со мной и сказать, что «май» – это тоже что-то другое. Давайте поспорим... »

Максим Кидрук. Путешествие на Пуп Земли. – М.: Нора-Друк, 2017

В экзотическом жанре украинского «странствующего» романа сегодня существует немало разновидностей – от легкого «туристического» чтива и тяжелой «колониальной» прозы к «заработческих» ламентаций на горькую патриотически-эмиграционную тематику. В частности книгу Максима Кидрука о путешествии по Южной Америке романом, конечно, не назовешь. И не только потому, что в ней нет удельных жанровых признаков, а хотя бы потому, что финального конца путешествия в его рассказе не видно. Так сказать, продолжение следует.

Так же стоит объяснить, что современная проза очень часто рядится в формат полновесного жанра, будучи при этом наполнена довольно удобоваримым чтивом. Поэтому «Путешествие на Пуп Земли» – это репортажная беллетристика с интересной историко-культурной рефлексией и бесспорной художественной сюжетностью. Затерянный город инков Мачу Пикчу, легендарное озеро Тикикака, действующий вулкан Котопакси, чилийская Долина Смерти – все эти экзотические места Южной Америки автор описывает просто и непринужденно. Создается впечатление, что во время заграничных странствий в родной Украине он бывал изредка, чтобы сдать бродячие заметки в печать, невольно узнать имя очередного президента – и снова в путь!

Алексей Бобровников. Крайности Грузии. – Х.: Фоліо, 2017

Этот сборник «грузинских» этюдов от автора, проехавшего на велосипеде через всю легендарную страну горцев, вполне в нынешнем тренде «путешествие вместо туризма». И поэтому жизнь экзотического края показана не с официальной стороны, а из «народного» нутра, чем книга отличается от привычных путеводителей. Или если и так, и надо определить жанр, то замечено, что это «эмоциональный путеводитель». «Этот парень повторил то, что сто пятьдесят лет назад сделал Дюма: – замечает Вахтанг Кикабидзе – он проехал Кавказ, взглянув на него свежим взглядом».







А разве может быть иначе в Грузии? Ответ на этот риторический вопрос мы тоже получим. А также узнаем о том, что можно пить в Грузии, кроме кахетинского? Что мы знаем о Военно-Грузинской дороге, кроме того, что Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым танцевал на ней лезгинку, выпрашивая деньги у пассажиров автобусов. А еще, конечно, о времени, которое здесь идет параллельно с вырастанием травы. По преданию, во время Первой мировой войны на помощь царю пришел вооруженный отряд грузин. Танки, самолеты, бронепоезда – триста средневековых рыцарей с мечами и в доспехах... И таких исторических подробностей в книге немало.

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