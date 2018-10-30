Шевченко на кожен день. В Украине вышла интерактивная книга с видеороликами со стихами поэта

30 октября в Украине стартуют продажи интерактивной книги Шевченко на каждый день - издания с инновационной системой QR-кодов, которая позволит читателю увидеть и услышать озвученные произведения поэта.
Автором и спонсором необычного издания является директор издательства Фолио Александр Красовицкий.
Цель проекта - заново открыть Шевченко, показать его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев.
Интерактивная книга содержит видеоролики, которые будут воспроизводиться с помощью современной системы QR-кодов. Просканировав код, каждый читатель сможет увидеть видеочтение того или иного стихотворения, которое осуществила актриса и телеведущая Янина Соколова.
Режиссер и оператор проекта - Ярема Малащук и Роман Химей.
Ознакомиться с фрагментом интерактивной книги можно здесь.
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