Шевченко на кожен день. В Украине вышла интерактивная книга с видеороликами со стихами поэта

Фото: Шевченко на каждый день/Facebook

30 октября в Украине стартуют продажи интерактивной книги Шевченко на каждый день - издания с инновационной системой QR-кодов, которая позволит читателю увидеть и услышать озвученные произведения поэта.

Автором и спонсором необычного издания является директор издательства Фолио Александр Красовицкий.

Цель проекта - заново открыть Шевченко, показать его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев.

Интерактивная книга содержит видеоролики, которые будут воспроизводиться с помощью современной системы QR-кодов. Просканировав код, каждый читатель сможет увидеть видеочтение того или иного стихотворения, которое осуществила актриса и телеведущая Янина Соколова.

Режиссер и оператор проекта - Ярема Малащук и Роман Химей.

Ознакомиться с фрагментом интерактивной книги можно здесь.

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