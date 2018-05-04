Семь гениальных книг нобелевских лауреатов, переведенных на украинский язык

Сегодня Нобелевский комитет не вручил премию по литературе. В академии пообещали, что лауреата 2018 года объявят вместе с победителем 2019 года. Чтобы заполнить эту паузу, предлагаем вспомнить знаковые книги лауреатов, которые были переведены на украинский язык.

Музей невинності, Орхан Памук. В-во Фоліо

В 2006 Орхан Памук получил премию, как писатель «который в поисках меланхолической души родного города нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур». Роман Музей невинности – это умение восстановить прошлое по предметам, сохранившимся от этого прошлого и дать этим вещам новую жизнь. Это сопротивление двух культур: патриархальной и современной. Спустя годы, Памук приобрел в Стамбуле полуразрушенное здание, в котором и написал книгу. В 2012 писатель открыл там действующий Музей невинности, Каждый этаж дома посвящен отдельной главе книги, и событиям, в ней происходившим.

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Ельфріда Єлінек Піаністка. В-во Фоліо

В 2004 году Эльфрида Елинек получила Нобелевскую премию «За музыкальную симфонию голосов, звучащую в ее романах и пьесах, в которых она с выдающимся языковым мастерством разоблачает абсурдные клише нашего общества и их порабощающую власть». В своей речи по поводу присуждения премии, Елинек сожалела, что теперь против своей воли становится публичной фигурой. И высказала опасения, что премия была присуждена ей в первую очередь как писательнице-феминистке и на ее взгляд, есть более достойные кандидатуры. Роман Пианистка - наиболее известный в творчестве писательницы. Книга во многом автобиографичена. В 2001 по роману, знаменитым режиссером Михаэлем Ханеке снят фильм, который был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля.

Безчестя, Джон Максвелл Кутзее. В-во Клуб Сімейного Дозвілля

Южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, 63-летний профессор литературы Университета Кейптауна – единственный литератор, дважды получивший Букеровскую премию. В 2003 автор был удостоен Нобелевской премии за «хорошо продуманная композиция, богатые диалоги и аналитическое мастерство». Вместо Нобелевской лекции Кутзее прочитал раздел из новой книги о Робинзоне Крузо. Это еще одно произведение Робинзонады – раньше Кутзее написал роман Мистер Фо рассказывает (Фо – Даниэль Дефо). Но Пятница в произведении Кутзее – женщина.

В романе Бесчестье (1999) описывается южноафриканское общество в период после апартеида, отсутствие порядка и, как последствие, жестокость. Три африканца изнасиловали белую женщину и никто их не обвиняет, а сосед, также африканец, хочет взять ее третьей женой. Кутзее выбрал экстремальную ситуацию, чтобы показать состояние общества.

Бляшаний барабан Гюнтер Грасс. В-во Фоліо

В 1999 году в возрасте 72 лет Гюнтер Грасс был удостоен Нобелевской премии. Ее присудили за то, что «игриво-мрачные притчи писателя рисуют забытое лицо истории». В 2006 году в книге воспоминаний Луковица памяти писатель признался, что в конце войны в 17 лет добровольно пошел служить в войска СС. Это вызвало бурю негодований и провокации вернуть Нобелевскую премию. Скандал плохо отразился на репутации Грасса, но моментально увеличил продажи его книг. Кроме того, писатель открыто поддерживал ЛГБТ-сообщество. И сколько бы не было негативных реакций на поступки Грасса, написанный им в середине прошлого века роман Жестяной барабан навсегда останется в топе не только немецкой, но и мировой литературы. И оспаривать присуждение Нобелевской премии никто не станет.

Володар мух. Вільям Ґолдінґ . В-во Основи

1983 год стал для Уильяма Голдинга выдающимся. Он получил Нобелевскую премию «За романы, в которых обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла, все они объединены идеей борьбы за выживание». Рукопись отверг двадцать один издатель, прежде чем издательство Faber & Faber согласилось выпустить его в свет с условием, по которому автор убрал первые несколько страниц, описывающих ужасы ядерной войны. Роман исследует истоки моральной деградации человечества. Сразу после выхода, он не привлек к себе внимание, но спустя несколько лет он стал бестселлером. А в 2005 году журнал Time назвал произведение одним из 100 лучших романов на английском языке.

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Сто років самотності, Ґабріель Ґарсія Маркес. В-во Фоліо

В 1982, Габриэль Гарсиа Маркес получил Нобелевскую премию «За романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента». Сто лет одиночества – одна из самых выдающихся книг ХХ века. Чтобы написать роман Маркес бросил работу и уединился в кабинете на полтора года, его семья влезла в долги. Автор описывает историю семи поколений семьи Буэндиа — жизнь героев, которым так и не удалось убежать от одиночества. Книга была написана в такой необычной манере, что от нее отказались многие издательства. Рискнуло лишь одно — и произведение стало международным бестселлером. На сегодняшний день во всем мире продано более 30 миллионов экземпляров книги.

Смерть у душі, Жан-Поль Сартр. В-во Жупанського

В 1964 Жан-Поль Сартр был удостоен знания Нобелевского лауреата «За богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Но писатель отказался от премии, аргументируя это тем, что он «не желает, чтобы его превращали в общественный институт». Смерть в Душе — третья часть тетралогии Дороги свободы. Главная тема книги – обесценивание жизни. Идет война, немцы вошли в Париж. Вопрос ценности человеческой жизни снимается. Роман кажется незавершенным, оборванным, как обрываются жизни людей.

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