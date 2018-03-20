Рецепты легендарного семейства. Бренд Missoni выпустил кулинарную книгу

Легендарный итальянский семейный бренд Missoni выпустил кулинарную книгу с записями самых вкусных и необычных блюд модного семейства Миссони.

В книге, которая выйдет в конце марта, но уже доступна для предзаказа, Франческо Маккапани Миссони, сын дизайнера Анджелы Миссони и внук основателей компании Розитты и Оттавио Миссони, делится с читателями особенными для его семьи рецептами.

© Missoni

Отдавая дань традициям, Франческо собрал рецепты любимых лакомств своих родителей, дедушек и бабушек. Семейная кулинарная книга Миссони рассказывает о кулинарных традициях семьи, и позволяет любому приготовить вкусные, хранимые веками семейные блюда.

© Missoni

Дизайн 240-страничной поваренной книги включает фирменный узор Missoni, множество ярких цветов, а также старинные снимки из семейного альбома.

© Missoni

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