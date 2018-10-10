Рассказы Сенцова и В огненном кольце. ТОП-10 книг, которые Украина представит на Франкфуртской книжной ярмарке

В 2018 году Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая международная книжная выставка - пройдет уже в 70-й раз. Украину на национальном стенде в этом году представляют 16 издательств и партнеров со своими новинками и бестселлерами.

Новое Время в рамках информационного партнерства с Украинским институтом книги представляет ТОП-10 стоящих внимания книг, которые Украина представит на ярмарке во Франкфурте.

Олег Сенцов. Рассказы. Издательство: Laurus

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Важную книгу, которая вышла уже во время заключения Олега Сенцова в российской колонии, представят во Франкфурте. Его рассказы будут читать участники украинской программы на ярмарке. Внимание к творчеству политзаключенного привлекут писатели Андрей Курков и Виктория Амелина, переводчик Юрий Дуркот и профессор Гарвардского университета, историк Сергей Плохий.



Анна Владимирская. Искусство понимания искусства. Издательство: Перун

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Этот арт-гид по лучшим галереям и музеям Европы поможет не только увидеть, но и понять современное искусство. Как создавались известные полотна, кто из художников покорил мир яблоком с морковкой и как деятели искусства провоцировали общество - обо всем этом рассказала педагог и журналист Анна Владимирская.



Украинские менестрели. Издательство: Gwara Media, БО Фонд семьи Нечитайло

Изображение: Gwara Media

Книга шрифтом Брайля - новый путь развития для украинской литературы. Во Франкфурте инклюзивность национальных текстов представят Украинские менестрели от Gwara Media. Книга напечатана увеличенным шрифтом для слабовидящих, есть и параллельный перевод для полностью незрячих людей. Она рассказывает о традиции украинского кобзарства, в которой песни изначально исполняли незрячие музыканты. Иллюстрации здесь также дублированы: читатель сможет распознать, например, тактильные изображения кобзы и бандуры.



Савелий Либкин. Моя одесская кухня. Издательство: Book Chef

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Сделать самый правильный форшмак поможет атмосферная кулинарная книга от ресторатора Савелия Либкина. Она несет в себе особый одесский колорит, юмор и, несомненно, предлагает прекрасные рецепты, с которыми может справиться каждый. Здесь с любовью описано каждое блюдо: его история, способ приготовления и сервировка.



Оксана Була. Тукони. Издательство: ВСЛ

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Самые милые лесные животные - тукони - приедут во Франкфурт. Они присматривают за животными и деревьями, а также следят за изменениями времен года. Художница Оксана Була создала целый мир, в который читатели уже могли полностью погрузиться с помощью технологии виртуальной реальности на киевском Книжном арсенале-2018.



Ханс Кристиан Андерсен. Снежная королева. Издательство: Абабагаламага

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Сказка Ханса Кристиана Андерсена с иллюстрациями Владислава Ерко стала первой украинской интерактивной детской книгой. Сейчас ее можно купить на Appstore в нескольких переводах. Здесь ребенок сам сложит слово “вечность”, погладит Кая по волосам и посмотрит на себя в зеркало злого тролля. Снежную королеву особенно полюбили в Японии: сразу после выхода перевода она заняла первое место в рейтинге интерактивных новинок страны.



Романа Романышин, Андрей Лесив (творческое объединение Аграфка). Громко, тихо, шепотом и Я так вижу. Издательство: ВСЛ

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Романа Романышин и Андрей Лесив уже собрали внушительную коллекцию международных наград. Громко, тихо, шепотом и Я так вижу получили Bologna Ragazzi Award 2018 - самую престижную премию в сфере детской литературы. Эти книги просто и красочно рассказывают детям о зрении и слухе: о том, почему и как мы видим, зачем создается музыка и как иногда хочется побыть в тишине.



Кшиштоф Занусси, Александр Красовицкий. Императив. Беседы в Ласках. Издательство: Фолио

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Польский режиссер, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси и генеральный директор издательства Фолио Александр Красовицкий размышляют о судьбе Европы и мира, трудных отношениях между свободой и нравственностью, религией и прогрессом, а также европейской христианской цивилизацией и культурой.



Юрий Руденко, Анастасия Воронова, Сергей Глотов, Анастасия Глотова, Дмитрий Путята. В огненном кольце. Издательство: Фолио

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Более 140 очевидцев и участников обороны Луганского аэропорта рассказали о начале украинско-российской войны на Донбассе. Благодаря им авторы смогли создать документальную хронику - описать и проанализировать события, произошедшие перед оккупацией Луганска.

Галина Скляренко, Наталия Маценко, Катерина Рай, Роксана Рублевская, Инга Эстеркин. 25 лет присутсвия. Современные украинские художники. Издательство: ArtHuss

Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Проект 25 лет присутствия призван рассказать о развитии современного искусства в Украине за годы независимости. Но это не скучная энциклопедия - каждый художник дал эксклюзивное интервью авторам и, в результате, книга стала своеобразным самоанализом, который изнутри отображает состояние украинской живописи. 25 лет присутствия - продолжение проекта 20 лет присутствия, однако он гораздо более масштабный и разносторонний.

Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая международная книжная выставка - в 2018 году пройдет уже в 70-й раз. Традиционно, кроме непосредственно книг, в ее павильонах будут представлены направления, так или иначе связанные с будущим издательского дела и развитием отрасли.

Большое внимание организаторы уделят искусственному интеллекту и цифровому будущему книг и культуры в целом. Помимо этого, два крупных направления - детская литература и Gourmet Gallery. В 2018 году на ярмарке также поднимут тему образования, в рамках которой будут проходить лекции, мастер-классы и обустроят VR-зону.

Материалы о Франкфуртской книжной ярмарке публикуются в рамках информационного партнерства с Украинским институтом книги