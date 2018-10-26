Раскрыть тайну. Пять лучших книг о неизвестном

Во всех книгах этого обзора неизвестность – это не то что пугает, а наоборот, привлекает внимание, гарантируя увлекательное чтение. При этом сведения, которые мы получаем, знакомясь то с рассекреченными историческим данным, или с очередной версией визита пришельцев из космоса, приближают нашу встречу с тайной. Раскрыть которую пытаются авторы как исторического исследования, так и фантастического романа.

Пітер Воттс. Сліпобачення. – К.: Видавництво Жупанського, 2018

По сюжету этого необычного романа, в конце XXI века человечество, и без того стоящее на пороге неотвратимых изменений, сталкивается с новой проблемой – первым контактом с космическими пришельцами. Впрочем, проблема не в том, что к нам, наконец, приехали гости, а мы не оказались для них ни гостеприимными хозяевами, ни достойными врагами, ни хоть кем-то, кто заслуживает взгляда со вселенной. Тем более, что зрение – на которое человечество полагалось на протяжении миллионов лет своей земной эволюции, оказалось ничего не стоящим, когда дело дошло до коммуникации с «иным», неизвестным и чужим.

Поэтому космический корабль «Тезей» отправляется на поиски того, кто несколько лет назад неожиданно посетил Землю, быстро просканировал ее во всех возможных диапазонах и так же молниеносно исчез. Но в последний момент успел прислать куда-то за пределы Солнечной системы сигнал неизвестного содержания. И остается неизвестным, с какой целью «иные» получали информацию о Земле и ее жителях, одновременно избегая каких-либо контактов.

Юрій Винничук. Невідоме Розстріляне відродження. – Х.: Фоліо, 2017

Все причины ареста в 1930-х годах участников этой антологии были одинаковы: это или участие в УВО (Украинская Военная Организация), которая «ставила своей целью организацию контрреволюционных повстанческих сил», или «активная контрреволюционная деятельность, направленная на свержение советской власти и установление украинской буржуазно-демократической республики», или покушения на членов правительства, сотрудничество с иностранной контрразведкой и т.д.

Современные исследователи, включая составителя сборника, мастера мистификации Юрия Винничука, почему-то называют эти обвинения нелепыми, забирая таким образом у того из героев прошлого, кто все же принимал участие в антисоветском сопротивлении, право на это. Почти все из авторов имели «сомнительное» для советской власти «петлюровское» прошлое, поэтому большой любви к ней не имели, о чем свидетельствует тематика их произведений, выбранных составителем. Одни были признаны клеветой на советскую действительность и запрещены, другие признаны антисоветскими, остальные не укладывались в пролеткультовские лекала, по которым кроился будущий социалистический реализм.

Володимир В’ятрович. За лаштунками «Волині-43». Невідома польско-українська війна. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017

По мнению автора этой книги «Волынь-43» – это не выдумка польской или российской пропаганды, в ее основе – реальная страшная история об убийствах тысяч людей во время Второй мировой войны. Также рационально утверждение о том, что фокусировка только на Волыни и только 1943 г. формирует искаженную картину происходящего между поляками и украинцами до, во время и после Второй мировой войны.

«Действительно, на Волыни, особенно летом 1943-го, жертвами были в основном поляки, - узнаем мы об этой неизвестной странице Второй мировой. - Но по-другому было на Холмщине в предыдущем 1942-м и следующем 1944-м годах, по-другому было в Галиции в том же 1944-м или в Надсянье или Лемковщине в течение 1945–1947 гг. Широкий географический и хронологический контекст показывает, что и украинцы и поляки были одновременно среди тех, кого убивали, и тех, кто совершал убийства. Поэтому провести разделение между палачами и их жертвами по национальному признаку не удастся».

С.Широчин, О.Михайлик, К.Степанець. Невідоме Лівобережжя. 1960–1980-ті. – К., 2018

Из этой книги читатель с удивлением обнаружит не только родственные черты между советским конструктивизмом и европейским Bauhaus, но и узнает историю столичной архитектуры, и в частности массового жилищного строительства левобережного Киева эпохи застоя. В общем книга продолжает рассказ авторов о неизвестном левобережном Киеве наиболее недооцененного периода 1960-1980-х годов –эпохи жилых массивов и типового жилищного строительства.

Поэтому речь о красоте и преимуществах жилых микрорайонов, их истории и создателях, революционных технических новинках того периода и грандиозных нереализованных планах и идеях многоуровневых урбанистический пространств, опередивших время. Исследовано, как из типичных зданий собирались целые архитектурные ансамбли, в том числе – «киевский Стоунхендж». В издании представлены редкие архивные фотографии и эскизы, высотные виды с крыш и необычные ракурсы, полученные при аэрофотосъемке, а также ряд уникальных проектных эскизов.

Богдан Коломійчук. Моцарт із Лемберга. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2018

Действие этого романа происходит в первой половине XIX века в Вене, Галиции и Баварии. Главный герой – младший сын гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта, Франц Ксавер. Несмотря на унаследованный талант, Франц не достиг славы отца, но жизнь его была полна страсти, интриг и приключений. А судьба – тесно связана со Львовом, тогдашним Лембергом.

«Мне кажется, что Франц Ксавер улыбается с небес, ведь о нем наконец знают во Львове, - замечает автор. - Без сомнения, это один из самых выдающихся львовян. Да, я беру на себя смелость назвать его львовянином. Ведь как иначе назвать человека, который прожил в культурной столице Украины большую часть своей жизни, 30 лет? Человека, который встретила здесь свою любовь. Пусть несчастливую, но настоящую. Человека, который основал во Львове музыкальное Общество св. Цецилии. Он точно львовянин».

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